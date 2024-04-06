Сотни войн и миллионы жертв — на юбилей НАТО с ним пора покончить

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

К годовщине со дня основания в НАТО обещали предоставить Киеву колоссальную сумму, тем самым продолжая политику по милитаризации Европы ради защиты интересов американского империализма, рассказывает Révolution Permanente. Население готовят к масштабным войнам и военной экономике, поэтому необходимо срочно требовать полного вывода войск НАТО из Восточной Европы и ликвидации альянса.



AP

На своё 75-летие НАТО объявило о предоставлении дополнительной помощи Киеву в размере $100 млрд, продолжая милитаризацию Европы ради защиты западных интересов, пишет Révolution Permanente. Такой шаг связан с гонкой вооружения и усилением воинственных настроений в мире, а Франция благодаря словам Макрона о возможной отправке войск на Украину оказалась во главе этой военной эскалации.

Празднуя юбилей НАТО, мировые лидеры на самом деле отмечают сотни войн и миллионы жертв. «НАТО — это война в Афганистане и Ливии, это Ирак, война в Персидском заливе и смертоносные операции под прикрытием «борьбы с терроризмом», — подчёркивает онлайн-издание. Альянс совсем не защищает «демократию», как утверждают его сторонники, а с самого начала используется для продвижения интересов американского империализма и его европейских союзников. Ради этого он готов лишить стабильности целые регионы, а его политика постоянного продвижения на восток спровоцировала российскую спецоперацию. Сейчас НАТО пытается оправдаться, несмотря на то, что несёт основную ответственность за развязывание конфликта.

Несмотря на «смерть мозга» НАТО, о которой Макрон заявил в 2019 году, с началом войны на Украине организация снова нашла смысл существования и получила новый импульс к расширению: спустя 70 лет притворного нейтралитета в неё вступили Финляндия и Швеция. В июне 2022 года альянс ратифицировал новую стратегию безопасности, которая позволила Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее впервые принять участие в саммите и таким образом увеличила силы реагирования НАТО до более 300 тыс. солдат по всему миру.

Тем не менее единство стран-союзников остаётся хрупким из-за конкурирующих интересов. Так, республиканская оппозиция заблокировала в конгрессе помощь Украине, что полностью противоречит призывам Америки к военной и финансовой поддержке Киева. В то же время постоянно возникает напряжённость в отношениях США и Европы, на которую Вашингтон хочет перевесить урегулирование кризиса на Украине. В результате Германия как лидер Европы вступает в период нестабильности, который усугубляет её внутренние проблемы.

Такие противоречия только усиливают общую милитаристскую тенденцию. Воинственные заявления правительств, наращивание военного производства и дополнительная помощь Киеву готовят население к возможному возвращению войн и вместе с ними — военной экономики. Чтобы остановить такое развитие событий, срочно необходимо создать общественное движение для борьбы с милитаризмом и вооружением Европы, требовать полного вывода войск НАТО из Восточной Европы и ликвидации альянса, подытоживает Révolution Permanente.