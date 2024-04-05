Мнение: А что такого-то?!

Настойчивые претензии поляков к России по поводу Катыни ставят нынешних постсовков в дьявольски неудобное положение. Это видно, в частности, по обсуждениям в Сети фильма “КАТЫНЬ” А.Вайды, вдруг показанного почти что в прайм-тайм в эти выходные по каналу “Культура”.

С одной стороны, внешняя политика постсовка невероятно цинична. Всем понятно, что раз “Катынь” показали по “Культуре” (госканалу), то, значит, на то было “отмашка” с самого верха, и, стало быть, перед поляками решено в очередной раз покаяться и посыпать голову пеплом. И этот “прогиб” совок бы принял – в конце концов, надо так надо, что ж делать, против “высокой политики” не попрешь; но, с другой стороны – невероятно смущает сам повод.

Расстреляли 21 тыс. пленных поляков?! И что – и всё?? Вот тут совки начинают, похоже, искренне недоумевать. В их пытливых умах бьется одна мысль – А ЧТО ТАКОГО-ТО?!

Проглядев различные отзывы на “Катынь”, я убедился: люди настолько не в состоянии поверить, что поляки могут ИСКРЕННЕ переживать по этому поводу, что тут же начинают искать какую-то подоплеку. Ну не может же быть, чтобы Польша в самом деле из-за такой малости расстраивалась! Наверно, тут что-то другое! Наверно, это “англичанка гадит”! Или евреи, как всегда, что-то гнусное против России замышляют; или американцы, подлецы, что-то такое удумали – поди, хотят таким образом бедной родной РФ праздник 9 мая испортить! У-у, сволочи…

То есть нашим в самом деле неясно, как можно из-за такой мелочи всерьез убиваться. 21 тысяча пленных офицеров! Ну, шлепнули, да. А что ж? Время было такое.

Постсовков можно понять. Ведь претензии поляков ставят их на грань сильнейшего когнитивного диссонанса! В самом-то СССР, даже по самым скромным, извиняющимся подсчетам “комиссии Земскова”, только расстреляно было более 800 тыс. человек за 30е-40е годы! А в ходе Великой Отечественной по приговорам военных трибуналов расстреляли 150 тыс. красноармейцев (в немецкой армии, замечу, аналогичные цифры на порядки меньше – они своих как-то берегли). 10 дивизий! Мы сами, без всякой помощи врага, пустили “в расход” 10 полноценных, полного состава дивизий РККА за 4 года войны. Плюс 800 тыс. расстрелянных “врагов народа”; плюс миллионы тех, кого в буквальном смысле сгноили и “превратили в лагерную пыль” в ГУЛАГе.

Какие поляки, граждане, на ТАКОМ фоне? Какая 21 тысяча офицеров?! Постсовку абсолютно непонятно – если он должен, по мысли руководства, переживать за расстрелянных поляков – почему ж тогда он не должен переживать за 800 тыс. расстрелянных СВОИХ?! А если за своих переживать надо – то как быть со Сталиным-эффективным менеджером?

Если же наоборот, “сколько надо, столько и убили, у нас зря не расстреливают, без репрессий мы бы не выиграли войну” – тогда непонятно, почему к полякам мир прислушивается, а к нам – нет. Они что, НЕ ПОНИМАЮТ? Что их офицеров убили для их же блага?

Они не понимают, что ли, что мы не можем плакать по их офицерам, когда мы на СВОИХ-то давно положили с прибором?

Полякам хорошо: они могут потребовать ответа за Катынь. С нас.

Но с кого НАМ потребовать ответа за 800 тысяч НАШИХ расстрелянных?

Нет ответа (2010)