 

Мнение «аналитика»: О медленно закипающем котле… Когда рванёт, мало не покажется?

05.04.2024, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верно ведь пишет «историк-алкоголик»:

Напряжение в обществе растёт. Выхода негатива через открытые и свободные политические процессы нет. Даже в соцсетях уже не выговориться: каждое неосторожное слово про нашу мудрую власть, про наше прекрасное руководство может конвертироваться в реальный срок.

А ситуация давит, фрустрирует население

И правда ведь — не замечать этого невозможно. Градус напряжения повышается даже в бытовом общении. Слишком легко уже и самые близкие начинают срываться на оскорбления и крики. Квази-выход подавленной агрессии.

И дальше у него тоже верно:

Опять же «весна». У граждан с неплотно держащимися крышечками под этими самыми крышечками всякое начало происходить.

Ну, и губернаторы-варяги, опять же, кроме того, что работают менеджерами, не аффилироваными с местной элитой, так ещё и носят другой функционал: как неместные и «москвичи» собирают негатив. Вот Андрей Владимирович Чибис, здоровья ему и долгих лет, как раз собрал всё это самое… По самое сердце собрал, увы.

Короче, «закипает» всё под крышкой котла. А власть лишь, знай себе, закручивает гайки и контргайки на этой крышке.

Так что вопрос буквально напрашивается. Может гаечки-то пора бы уже и ослабить?

И те, кто задают его, в общем, тоже,наверное, правы. Пора! Пока не рвануло.

Но вот только — кому они этот вопрос задают?

Тем, кто не могут и не хотят «ослаблять»?

Их #власть сейчас, их время…

А значит, таки рванёт?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Современные воины-интернационалисты

05.04 / Мнение: А что такого-то?!

05.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Танковая РЭБ-башня

05.04 / Мнение: Армейское (отрывок)

05.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Нормандия-Неман” снова в строю

05.04 / Мнение: Хорошие стихи

05.04 / Мнение: БЕРЛИН, 1990 (отрывок)

05.04 / Мнение: Добаюкивание

05.04 / За первый день продаж игру «Смута» приобрели 10 миллионов граждан ЕС и США

05.04 / Сероватая толстовка с принтом и джинсы с широкими штанинами: весенний тренд «девушка из Барселоны» и как он выглядит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика