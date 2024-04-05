Мнение «аналитика»: О медленно закипающем котле… Когда рванёт, мало не покажется?

Верно ведь пишет «историк-алкоголик»:

Напряжение в обществе растёт. Выхода негатива через открытые и свободные политические процессы нет. Даже в соцсетях уже не выговориться: каждое неосторожное слово про нашу мудрую власть, про наше прекрасное руководство может конвертироваться в реальный срок.

А ситуация давит, фрустрирует население…

И правда ведь — не замечать этого невозможно. Градус напряжения повышается даже в бытовом общении. Слишком легко уже и самые близкие начинают срываться на оскорбления и крики. Квази-выход подавленной агрессии.

И дальше у него тоже верно:

Опять же «весна». У граждан с неплотно держащимися крышечками под этими самыми крышечками всякое начало происходить.

Ну, и губернаторы-варяги, опять же, кроме того, что работают менеджерами, не аффилироваными с местной элитой, так ещё и носят другой функционал: как неместные и «москвичи» собирают негатив. Вот Андрей Владимирович Чибис, здоровья ему и долгих лет, как раз собрал всё это самое… По самое сердце собрал, увы.

Короче, «закипает» всё под крышкой котла. А власть лишь, знай себе, закручивает гайки и контргайки на этой крышке.

Так что вопрос буквально напрашивается. Может гаечки-то пора бы уже и ослабить?

И те, кто задают его, в общем, тоже,наверное, правы. Пора! Пока не рвануло.

Но вот только — кому они этот вопрос задают?

Тем, кто не могут и не хотят «ослаблять»?

Их #власть сейчас, их время…

А значит, таки рванёт?

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