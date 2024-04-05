 

WT – Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики

05.04.2024, 22:55, Новости дня
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Дональд Трамп готов провести дебаты с Джо Байденом, но вначале его соперник должен будет пройти тест на наркотики. По мнению экс-президента США, лидера демократов, возможно, стимулируют какими-то препаратами.


AP

Бывший президент Дональд Трамп в четверг заявил, что хочет провести дебаты с президентом Байденом, но сперва его соперник должен будет пройти тест на наркотики. При этом экс-президент напомнил о прошлогоднем скандале вокруг обнаружения кокаина в Белом доме, а затем сказал, что Байден, похоже, был «взвинчен» во время обращения к нации, пишет Washington Post.

«Я хочу дебатировать, и я думаю, что дебаты, по крайней мере с ним, должны проходить проверку на допинг», — заявил Трамп в радиоэфире.

На вопрос, предполагает ли он, что Байден употребляет кокаин, Трамп ответил, что он «не знает, что он употребляет», но президент «был выше воздушного змея» во время выступления на совместном заседании конгресса в прошлом месяце.

«Но очевидно, что ему каким-то образом помогают, потому что большую часть времени он выглядит так, будто засыпает, — заявил Трамп. — И вдруг он пошёл и сделал плохую работу. Но он был весь взвинчен».


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