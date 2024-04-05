 

Мнение: Хорошие стихи

05.04.2024, 21:40, Разное
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20 марта во время российского обстрела Харькова погибла поэтесса Елена Мудрова. Она писала стихи по-русски.

****
Здесь неба не было. Я думала, пройдёт.
Ушла домой, вернулась через год,
А воздух стал тяжелым, как вода.
Наверное, вернулась не туда.

И дома неба не было, и там
Ходил за мною воздух по пятам.
Не приближаясь, тёк себе и тёк,
От ужаса пустился наутёк,

Когда, как рыба, я открыла рот,
Сквозь жабры пропустила кислород,
Вздохнула, приспособилась к воде…
А неба больше не было. Нигде.

****
Время – вода, вылитая в песок.
Кто там живет – с той стороны песка?
Кто там молчит, будто язык отсох,
Выход не отыскав?

Больно бежать с городом на боку,
С ветром в ушах, с небом наперевес.
Как угадать – те, кто за мной бегут,
С ружьями или без?

Больно дышать, только песок вокруг,
Камень лежит – в сердце на самом дне.
Станут пытать, враг ты нам или друг.
Это не обо мне.

Время – вода. Там, у меня внутри,
Есть кто живой? Может, кого спасут.
Хочешь бежать, под ноги не смотри.
Нет ничего внизу.
(2023)

Пейзаж
На пейзаже на этом снег не бывает лишним,-
Слишком много того, что нужно закрасить белым.
Наступает зима.
Ты приходишь и говоришь мне:
– Здесь ничего не сделать!

Кто ты? Жэковский слесарь, не вышедший из запоя?
Недоучка-хирург с руками из заднего места?
Да, ты прав, я не знаю ни кто ты, ни Что такое.
Думаешь, интересно?

Время очень легко сжимается в плотный шарик,
У него есть объем, и масса, и даже тело…
Что услышали люди, погибшие при пожаре?
Здесь ничего не сделать?

Их я тоже закрашу.
Снег – это очень кстати.
Он уляжется завтра, станет сверкать на солнце.
Хрупкий шарик завис над чьей-то пустой кроватью…
Думаешь, разобьётся?

Этот белый пейзаж – вот всё, что мне в жизни надо.
Здесь никто никого не держит, и ты не в силе.

Я сегодня деревья выпустила из сада.
Они меня попросили.

Источник: Размышления вольного социолога


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