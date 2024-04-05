Мнение: Хорошие стихи

20 марта во время российского обстрела Харькова погибла поэтесса Елена Мудрова. Она писала стихи по-русски.

****

Здесь неба не было. Я думала, пройдёт.

Ушла домой, вернулась через год,

А воздух стал тяжелым, как вода.

Наверное, вернулась не туда.

И дома неба не было, и там

Ходил за мною воздух по пятам.

Не приближаясь, тёк себе и тёк,

От ужаса пустился наутёк,

Когда, как рыба, я открыла рот,

Сквозь жабры пропустила кислород,

Вздохнула, приспособилась к воде…

А неба больше не было. Нигде.

****

Время – вода, вылитая в песок.

Кто там живет – с той стороны песка?

Кто там молчит, будто язык отсох,

Выход не отыскав?

Больно бежать с городом на боку,

С ветром в ушах, с небом наперевес.

Как угадать – те, кто за мной бегут,

С ружьями или без?

Больно дышать, только песок вокруг,

Камень лежит – в сердце на самом дне.

Станут пытать, враг ты нам или друг.

Это не обо мне.

Время – вода. Там, у меня внутри,

Есть кто живой? Может, кого спасут.

Хочешь бежать, под ноги не смотри.

Нет ничего внизу.

(2023)

Пейзаж

На пейзаже на этом снег не бывает лишним,-

Слишком много того, что нужно закрасить белым.

Наступает зима.

Ты приходишь и говоришь мне:

– Здесь ничего не сделать!

Кто ты? Жэковский слесарь, не вышедший из запоя?

Недоучка-хирург с руками из заднего места?

Да, ты прав, я не знаю ни кто ты, ни Что такое.

Думаешь, интересно?

Время очень легко сжимается в плотный шарик,

У него есть объем, и масса, и даже тело…

Что услышали люди, погибшие при пожаре?

Здесь ничего не сделать?

Их я тоже закрашу.

Снег – это очень кстати.

Он уляжется завтра, станет сверкать на солнце.

Хрупкий шарик завис над чьей-то пустой кроватью…

Думаешь, разобьётся?

Этот белый пейзаж – вот всё, что мне в жизни надо.

Здесь никто никого не держит, и ты не в силе.

Я сегодня деревья выпустила из сада.

Они меня попросили.