 

Французский евродепутат – присоединение Украины к ЕС разорит фермеров во Франции

05.04.2024, 20:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вхождение Украины в Евросоюз будет способствовать разорению французских фермеров, заявил в интервью Le Pèlerin кандидат на выборах в Европарламент от Нацобъединения Жордан Барделла. Он подчеркнул, что необходимо исключить сельское хозяйство из договоров о свободной торговле, которые приводят к нечестной конкуренции.


AP

Вступление Украины в Евросоюз ускорит разорение французских фермеров, заявил в интервью Le Pèlerin кандидат на выборах в Европарламент от Нацобъединения Жордан Барделла. По его мнению, необходимо исключить сельское хозяйство из договоров о свободной торговле, которые приводят к нечестной конкуренции, а также освободить аграриев от нормативного ярма и карательной экологической повестки. На кону стоит ни много ни мало продовольственная безопасность и стратегическая независимость Франции, подчёркивает евродепутат.

В отличие от премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призвала Европу готовиться к нападению РФ через 3—5 лет, Барделла считает, что «один раз не в счёт». Он отметил, что в военных вопросах придерживается принципа Франсуа Олланда: «Меньше говорить, лучше действовать».

Председатель Нацобъединения считает, что сейчас задача Европы — вернуть былую власть и сохранить себя в XXI веке. Для этого необходимо в том числе разобраться с демографическим и миграционным кризисами, тогда как Макрон недостаточно защищает интересы Франции и вкупе с брюссельскими технократами участвует в её уничтожении. 


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