Мнение: Добаюкивание

Слияние – это когда другой человек ощущается как продолжение себя.

Для ребенка это норма. Первый год родители удовлетворяют его потребности, потом ребенок понемногу учится сам, но многие вещи за него продолжают делать родители: подавать, поправлять, поддерживать, перемещать. Родители в этом смысле – продолжение его тела. В два-три года ребенок уже осознает свои желания, но бывает недоволен, что родители не всегда угадывают их и не всегда исполняют.

Взрослые люди продолжают воспринимать других как свое продолжение, если специально не работают над своей сепарацией, которую мы называем “уважение к границам”.

В любовных отношениях многие переживают регресс на стадию трехлетних детей и даже более раннюю.

Запускается процесс добаюкивания.

Ошибка думать, что таких людей недобаюкали в детстве. Их отчаянно перебаюкали, и в детстве, а на протяжении всей их взрослой жизни, и причина этого и тогда, и сейчас – их настоятельные требования и страх перед сепарацией.

Как многие трехлетки терроризируют родителей, заставляя их выполнять различные трюки, читать мысли, ублажать, а иначе рыдают и кричат, но делают это не со зла и не ради “манипуляций”, а из-за застревания в слиянии, так многие взрослые люди ведут себя в любовных отношениях. Только для ребенка такое застревание – вариант нормы, а для взрослого – нет.

Вот примеры регресса на стадию слияния, которые всем хорошо известны.

Раздражает, что партнер:

– задает не те вопросы, которые он должен задавать,

– не замечает, что должен заметить и похвалить,

– отвечает на вопросы не то, что хочется,

– имеет другой взгляд на вопрос,

– говорит и делает то, чем может огорчить,

– не звонит и не приходит, когда он нужен,

– не догадывается, чего от него ждут,

Многие люди на полном серьезе ожидают от партнеров самоотверженности, то есть считают, что партнер не должен иметь никаких личных, собственных, отличных интересов.

Влюбившись, они будто нашли наконец того, кто их дополнит, кто станет их продолжением, и добиваются этого с рвением двухлетки.

Все интересы должны стать “общими”, а по факту партнер должен быть поглощен их интересами, поглощен ими, иными словами – проглочен.

Это и есть слияние: представление, что влюбленность должна лишать другого суверенности.

В основе любого слияния лежит стремление обезличить и присвоить другого, сохранив себя, дополнить другим, но в процессе слияния происходит нечто обратное: обезличивается тот, кто больше стремится к слиянию, именно он оказывается поглощен другим, именно он становится дополнением, покорным или отчаянно сопротивляющимся.

Слияние приносит много боли, потому что другой – отдельный человек, при слиянии он то и дело вступает в конфликт.

Вы пришли с работы в грусти, вы надеялись на эмоциональный резонанс, на поддержку, на убаюкивающие объятия, а ваш партнер обозлен на какой-то пустяковый конфликт в транспорте или весел из-за пустякового повышения. Все чужое, резонирующее со своими эмоциями кажется пустяковым, оскорбительно мелким, все свое – очень важным, глобальным.

В ваших глазах тоска, вы намекаете или даже говорите партнеру, что вам плохо, а он грузит вас своей глупой яростью, на пассажира, обругавшего его, или своей глупой радостью, что его обещают пересадить в отдельный кабинет.

Вас бесит, что партнер такой тупой, эгоистичный, вам кажется, что вас не любят, затем, что вас используют, затем, что на вас ездят. Вы вспоминаете все моменты, когда партнер пользовался вашей поддержкой, когда вы были добры или просто покорно выслушивали его поток сознания. А теперь поддержка нужна вам и вот что вы получаете.

Вы отпускаете язвительные комментарии (и большинство грубых слов и язвительных комментариев всегда связано с тем, что люди не совпали в чем-то, что они как две двухлетки разгневаны неумением мамы их понять и им угодить), партнер оскорблен. Он не понимает, чем вызвана ваша агрессия на пустом месте, он кидается оскорблять вас, и пошло поехало.

Эта ситуация многим знакома. Из-за чрезмерных ожиданий, из-за уверенности, что чужое плечо – в вашем распоряжении в любой момент времени, по умолчанию, без просьб и дополнительных договоров, случаются большинство ссор.

Первый шаг из слияния – вот это вот “он не телепат” и “скажи словами через рот” и “учись просить”.

Мы много раз смеялись над этим, ведь такой колпачок на партнере: он и рад услужить, но не знает, как, кажется нам инфантильным, но на уровне детского слияния это и правда прорыв.

Если остановиться на этом этапе, большого прогресса не будет, но если это первый шаг, то это шаг.

На практике шаг этот ссоры не прекращает.

Недавно одна известная бизнесвумен в одном интервью сказала про мужа, что их ссоры прекратились, когда он понял, что ей важно иногда почувствовать себя “маленькой”, ее нужно “побаюкать” на руках, а она поняла, что его нужно об этом прямо попросить. Эта эврика мало что дала, вскоре эта пара публично объявила о разводе, подобные “договоры” действительно мало помогают. Если вы готовы попросить, чтобы партнер не САМ проявил внимательность и чуткость, а выполнил очередность простых действий по вашей инструкции, если вы готовы не только попросить об этом, но и довольствоваться этим, вы уже перешагнули слияние, вы не относитесь к партнеру как к вашему продолжению, вы видите в нем отдельного человека. И вряд ли вы будете нуждаться в формальном ритуале.

Большинство если просят, чувствуют фрустрацию, разочарование в любви. Если любовь не делает партнера половинкой, если на него нельзя всегда и во всем положиться, такая любовь не нужна.

Фрустрация – это яма, в которую попадают практически все, кто попытался выйти из слияния, не сформировав границы, не начав уважать свою и чужую субъектность. Это разочарование в слиянии в то время как субъектная любовь еще невозможна.

Многие вылезают из ямы фрустрации и возвращаются в слияние опять, находят новое слияние. Их вдохновляют пары, которые живут душа в душу и читают мысли друг друга.

Недавно еще одна известная бизнесвумен рассказывала истории о своем счастливом замужестве, о чтении мыслей, о совпадении во всем, о том, что муж – ее половинка. А потом в один момент она внезапно развелась со своим мужем и объявила всем, что приняла это важное решение ради сохранения себя.

Для человека с плохими границами одиночество и правда является формой сохранения себя. Так он, во-первых, меньше злится на другого, во-вторых, меньше теряет себя.

Что касается любящих пар, которые живут душа в душу, такие пары и правда есть. Но секрет их долгой и бережной любви в том, что они уважают друг друга и не пытаются друг друга поглотить.

Ситуация любых противоречий в этих парах выглядит как здоровый компромисс, причем каждый готов поставить проблему другого на первое место.

Вы приходите с работы в грусти, вы хотели бы обсудить с партнером свою проблему, но вы умеете смотреть на своего партнера как на живого, отдельного человека, а не свою конечность или свой хвост, поэтому вы замечаете, что он взбудоражен чем-то, у него что-то произошло, он разозлен или, напротив, обрадован. И вы готовы переключиться со своей ситуации на его. У вас хорошие границы и вы разделяете свои переживания и переживания партнера, вам не кажется, что ваши переживания – общие, а его переживаний вообще нет или это пустяк.

Если у вашего партнера тоже неплохие границы, то как бы он ни был воодушевлен происходящим в его душе, он заметит и ваше настроение. Он спросит, чем вы расстроены, что случилось. Вы поинтересуетесь, а что у него. И вы сможете вместе решить, чья ситуация требует первостепенного внимания, а чья может подождать. Вы решите это по справедливости, что означает: так, как если бы важность каждого была равной для обоих. Это значит, что ваш партнер важен для вас и вы важны для себя, но возможна такая справедливость только при хороших границах, иначе невозможно увидеть, что ваша проблема – это ваша, и, чтобы она стала общей, нужно желание партнера, его добровольное участие.

Слияние никогда не приводит к союзу, потому что в слиянии каждый воспринимает другого как свою безличную часть, а союз – это отношения двух личностей, уважающих личность другого.

А что происходит, друзья, если у одного хорошие границы, а у другого – не очень.

Вот приходит один в пресловутой грусти, а второй – в ярости или в радости. У первого границы хорошего и он переключает фокус и интересуется: что случилось у второго. А второй и рад занять собой весь эфир, а переживаний первого не замечает.

Что дальше, как думаете? Какие есть варианты?

В ТГ тоже читаем комментарии.