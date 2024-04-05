 

За первый день продаж игру «Смута» приобрели 10 миллионов граждан ЕС и США

05.04.2024, 19:53, Разное
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Руководитель платформы VK Play Алексей Пажитнов в пресс-центре ТАСС представил отчёт о релизе компьютерной игры «Смута». Впервые в истории России отечественный ролевой экшн возглавил мировые рейтинги – этому не помешали даже западные санкции против российских платёжных систем.

«10,5 миллионов уникальных покупателей только за 24 часа, причём в условиях, когда покупку на нашей платформе условному немцу или канадцу очень сложно оплатить. Всё это лишний раз подтверждает, что создан прекрасный продукт мирового уровня», – утверждает Пажитнов.

На крупнейших западных игровых форумах пользователи отмечают прекрасную графику, продуманный сюжет и игровые механики «Смуты». Положительные отзывы массово публикуют игроки из недружественных стран – США, Германии, Франции и Польши. Только в первый час после релиза тысячи игроков отметили прекрасно продуманную сюжетную линию и сбалансированную игровую механику, а также выразили желание перепроходить игру вновь и вновь.

«Контент-анализ комментариев в западных социальных сетях не оставляет сомнений, что 9 из 10 поигравших в «Смуту» европейцев и американцев остались в полном в восторге от игры, некоторые даже приняли решение начать учить русский язык», – говорят в свою очередь социологи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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