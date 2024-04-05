Сероватая толстовка с принтом и джинсы с широкими штанинами: весенний тренд «девушка из Барселоны» и как он выглядит

Этой весной модный мир взорвал свежий тренд, пришедший из солнечной Испании. Свежая тенденция – не просто стиль одежды, а отражение чудесной атмосферы Барселоны, где сплелись непринужденность, творческая энергия и беззаботный шик. Новое направление в моде – это гимн свободе и рассказ о том, как классика встречается с модными хитами на перекрестке старинных улочек города, где творил великий Гауди.

Весенний тренд, родившийся на улице

Представительницы столицы Каталонии знают толк в умении выглядеть элегантно. Местные красавицы стали хедлайнерами свежего тренда, в мгновение ока превратившегося в “вирусный”.

Одеться как девушка из самого космополитичного города Испании – значит не бояться смелых контрастов неподражаемой Барселоны. Этот стиль не просто склад модных вещей, а особое настроение, дух свободы, красоты и желание жить по максимуму. Тренд “девушка из Барселоны” подкупает своей стихийностью и напоминает нам, что истинная мода рождается на улицах, полных живого общения. Расскажем, как он выглядит и на что обратить модницам свое внимание в первую очередь.

Свитер оверсайз

Итак, что же входит в гардероб ярких модниц, одевающихся в стиле “девушка из Барселоны”? Этот стиль не ограничивается рамками возраста или социального круга: он многообразен и вариативен. Но есть некоторые ключевые элементы, на которые стоит обратить внимание.

Начинаем с объемного свитера оверсайз пастельных оттенков, который идеально сочетается с мини-юбкой, плотными брюками и даже шортами. А грубые ботинки или высокие кожаные сапоги отлично дополнят модный образ.

Денима много не бывает

Эффектный лук полностью состоит из вещей из денима: соблазнительно выглядящий топик, длинная юбка с разрезом и приталенный пиджак. Сочетающий в себе комфорт и модные тенденции сезона, он не кажется однообразным. При желании можно поиграть с различными оттенками денима в одном образе, что будет смотреться еще более выигрышно.

Свободные джинсы

Серая толстовка с принтом и джинсы с широкими штанинами – само воплощение стиля “девушка из Барселоны”. Их легко комбинировать с элегантным пальто и любимыми кроссовками. А стильная кепка, серебряные крупные серьги и миниатюрная сумочка идеально дополнят эффектный ансамбль.

Черная мини-юбка

Девушки из Барселоны – заядлые модницы, умело балансирующие на грани чувственности. Они создают запоминающиеся образы, успешно сочетая сексуальность и элегантность. Контрастный микс из черной мини-юбки и белой блузки, в которой можно пойти в офис, – довольно провокационный. Высокие сапоги с узким носом завершают дерзкий лук.

Топ с асимметричным вырезом

Истинное воплощение модного тренда – приталенный красный топ, который мгновенно приковывает к себе взгляды благодаря вырезу, открывающему одно плечо. Универсальная вещь идеально сочетается со светлыми джинсами и алыми балетками. А чокер с розой, выполненной из того же материала, что и топ, подчеркивает романтичный образ. Это отличное сочетание простоты и элегантности, которое никогда не выйдет из моды.

Джемпер, наброшенный на плечи

Чтобы быть в тренде, достаточно накинуть на плечи теплый свитер оттенка спелой вишни и завязать рукава узлом, словно шейный платок. А сочетание бледно-голубых джинсов с белоснежной рубашкой на несколько размеров больше добавляет луку завершенности.

Кружевная юбка

Тренд “девушка из Барселоны” умело обыгрывает игру объема и фактур: комбинация из теплого пушистого свитера оверсайз и просвечивающей кружевной юбки делает образ утонченным. Такой аутфит, подчеркивающий индивидуальность, придется по вкусу модницам, обожающим эксперименты.

Длинная юбка из кружева отвечает за легкость и элегантность, придавая луку нежный и романтический акцент, который гармонирует с объемным свитером.

Таким образом, независимо от того, выберете ли вы дерзкий уличный стиль или предпочтете классический кэжуал, у вас есть возможность примерить на себя этот тренд и добавить в свой образ немного испанского шарма.