Гипертония – проблема, затрагивающая все возрасты

Раньше высокое давление было прерогативой пожилых людей, но сегодня все чаще врачи сталкиваются с гипертонией у молодых пациентов. Об этом пишет врач Надежда Подкорытова.

Симптомы у молодых аналогичны тем, что у пожилых пациентов. Однако, у молодых людей острота симптомов часто выше. Даже небольшой подъем давления может привести к резкому ухудшению самочувствия. Врач предупреждает о возможных симптомах, включая сильную головную боль, мигрени, головокружение, учащенное сердцебиение, слабость, и даже обморочные состояния.

Подкорытова также указывает на ряд факторов, способствующих развитию гипертонии у молодых людей: курение, употребление алкоголя, лишний вес, гормональные изменения и стресс. Именно стресс часто становится триггером для развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно отметить, что гипертония может протекать без явных симптомов, что делает ее опасной. Регулярное измерение артериального давления и диспансеризация могут помочь выявить проблему вовремя, что снижает риски серьезных осложнений. Важно осознавать, что высокое давление может быть проблемой в любом возрасте.