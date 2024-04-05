Контртенор Люсьен Сур раскрыл секреты формирования уникального голоса вокалиста
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Люсьен, как начался Ваш творческий
путь?
Музыкой я занимаюсь с детства, наверное, лет с 6. Это все мама (улыбается). Она, увидев, мой талант сразу отдала меня в очень популярный в то время хор мальчиков
имени Свешникова. Там я был солистом, потом окончил музыкальную школу. И
примерно с 14 лет начал ездить по вокальным конкурсам и занимать первые или
вторые места.
Как Вы
считаете, талант вокалиста должен быть с рождения или его можно развить?
Когда я был маленьким и на даче плескался в бассейне, мама
говорила, что я пел какие-то песни. И так красиво пел, что она поняла: у
меня есть к этому способность. И всю свою жизнь она вкладывала в меня всю свою
энергию и силы, чтобы я
совершенствовался, как музыкант. Думаю, что талант обязательно должен быть, как
и его развитие. В музыке, на мой взгляд, как в спорте не работает. В спорте
трудолюбие бьет талант, в музыке нет. Талант должен быть обязательно.
Какие исполнители повлияли на
Вас?
Если из русских исполнителей, то повлияли точно Андрей Губин и Алсу! Это
очень настоящие певцы, поющие душой, неподдельные, очень талантливые! Если про
ритм артистов, то в школе я тащился от рэпа и мы фанатели от Децла, тогда я
понял, что ритмы играют важную роль в музыке. Децл и по сей день является для
меня очень качественным хип-хоп звучанием. Если говорить про мое становление, как профессионального
вокалиста, то это Кристина Агилера,
Уитни Хьюстон, Брайан Макнайт, и григорианские песнопения. Но, в принципе,
примеров вокалистов у меня не так много, так как я развивался в своей
экосистеме.
Что же все-таки
формирует уникальный голос вокалиста?
Думаю, что уникальный голос формируют личностные
качества, такие как : глубина личности, благородство, сила и доброта. Когда эти
качества и талант соединятся воедино, то это пение можно назвать идеальным и
магическим, оно рождает прекрасное исполнение, мимо которого ни один слушатель
не сможет пройти.
А как же вокальная
техника ? Насколько она важна?
Она очень важна. Главное постоянная вокальная практика и
распевка перед выступлением. Голос – это ведь тоже мышцы их тоже надо тренировать.
Мне 2-3 тренировки в неделю достаточно, чтобы быть в форме.
Ваш тип голоса
контратенор. Расскажите, пожалуйста,
подробнее о нем.
Контратенор – это самый высокий и самый редкий из мужских
голосов. Это выше, чем просто тенор. Моя верхняя нота без фальцета – фа второй
октатавы. Это недостижимо для 95% мужских голосов. В древности мальчикам-певцам делали операцию, чтобы у них не
было полового созревания, чтобы они смогли всю жизнь петь высоко и иметь очень
редкий голос. Я так конечно не делал (улыбается). Но бог меня от природы наградил таким голосом, за что я ему
бескрайне благодарен! Это настолько же редко, почти как увидеть единорога.
Когда выбираю тональность для какой-нибудь красивой арии, то беру всегда на пол
тона или тон выше, чем у высоких голосов.
А как Вы находите
баланс между подражанием другим исполнителям и развитием собственного
уникального звучания?
Я никогда не подражал другим исполнителям. Были вокалисты,
которые мне нравились как поют, но мне всегда было интересней обращать внимание
на свои чувства. Вокалист должен быть индивидуальностью, быть на кого-то похожим, это, наверное, что-то из пародийного
искусства.
Вы можете исполнять
произведения любой сложности?
Не существует сложной вокальной песни, которую бы я не
смог спеть. И также не существует песни в исполнении кого-либо, чтобы я не
исполнил ее намного лучше. Ну, и, конечно, мое исполнение нельзя спутать ни с
кем, из-за индивидуальности тембра. Я считаю, что пою лучше всех!
А в чем разница между певцом и вокалистом?
Певцом можно назвать кого угодно, кто поет. Не имеет
значения учился ли он вокалу или нет, он поет так как хочет и чувствует. Вокалист – это профессионал пения, он способен петь очень
сложные произведения и арии, у него большой диапазон голоса, большая палитра
вокальных техник и настроений. Это виртуоз своего дела.
Как Вы нашли свое
звучание?
Думаю, вокалист находит свое звучание, когда познает
любовь! Когда человек любит, то это рождает в нем миллионы красивых эмоций,
граней , которые выливаются на мольберт его творчества. Страсть, радость, грусть, счастье, забвение, взрывы чувств,
нежность. У меня не будет столько слов, чтобы описать самое великое чувство на
Земле. Я очень эмоциональный человек, наверное, поэтому моя музыка
так чувственно и звучит. Думаю, что уникальное звучание – это жизненный опыт
вокалиста, его бэкграунд. А если говорить про технические моменты, то уникальность
певца – это его тембр голоса. Я пою на речевом звуке, это когда ты поешь таким
же голосом каким и разговариваешь. Думаю это моя главная техническая фишка в
вокале.
Какие основные техники вы используете в пении?
Я использую всевозможные техники, часто начинаю с субтона,
перехожу на белтинг. В импровизационных
моментах часто или всегда использую фальцет с мелизмами, чтобы показать
уровень. Пользуюсь скримингом и иногда йодлем. И применяю роковое звучание –
дисторшн, чему многие музыканты удивляются, поскольку обычно дисторшн
используют только роковые вокалисты, а у меня, даже, такой грубый звук звучит
очень красиво и гармонично. Но все,
конечно, зависит от конкретной песни и стиля, но если я свободен в выборе, то я
миксую все эти стили в любой последовательности, на свое усмотрение.
Вы часто
импровизируете на концертах?
Да. Если это дуэт, фортепиано и я, то всегда! Важно найти
виртуозного пианиста, далеко не все могут справится с задачей импровизации и
чувств в такой музыке. Нужно быть чувственным пианистом который умеет
импровизировать и не думать о нотах. Начиная петь песню или арию, мы оба
никогда не знаем, чем это закончится. Конечно, мы действуем по схеме
“куплет-припев куплет-припев-бридж-припев”, чтобы люди понимали, что следует
дальше, но как это будет исполнено, в каком стиле, piano это будет или forte, legato или staccato, джазово или в
Soul, никто не знает. Мы можем менять 5-7 стилей музыки в одной песне. На самом
деле, каждый концерт, каждая песня – это целый мир, о котором я рассказываю
слушателям. После моих концертов люди говорят, что были как под гипнозом
счастья и не могли, даже, вздохнуть, будто я их контролировал пока не допою. В
конце песни, когда я подхожу к кульминации и взрываюсь, резко переходя с crescendo на diminuendo, люди выдыхают, наслаждаются, и у них
наступает эйфорическая нирвана (улыбается). Они эмоционально проходят со мной весь тот путь от начала до
конца, о котором я рассказывал в песне. И испытывают все чувства, которые
испытал я. Песня это целая история, как книга или фильм. Только ощущаешь это
слухом и ощущениями. Они называют меня маг или чародей. Я люблю эти сравнения
(улыбается).
Какой певец, по-вашему мнению, может считаться совершенным?
Это вокалист, который хорош на низких, средних и
высоких нотах одинаково. Когда вокалист может петь с мелизмами и без одинаково
хорошо. Когда он может петь в разных стилях, являя собой свой собственный
стиль. Когда он поет красиво используя белтинг и фальцет. Когда диапазон голоса
около 2,5 – 3 октав. Когда его тембр нельзя ни с кем спутать. Когда он доносит
смысл произведения, которое
исполняет и понимает о чем поет. Когда его голос звучит как инструмент.
Наверное, так.
Какой
совет Вы могли бы дать начинающим вокалистам, мечтающим о успехе?
Быть собой. Все маски заняты, будьте оригиналом, а не
копией. Будьте честны с собой и с тем, чем Вы занимаетесь. Любите!
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