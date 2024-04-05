Бывший сотрудник МИД открыл курсы профессионального газлайтинга

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05.04.2024, 17:33, Разное
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В сети всё чаще начала появляться реклама курсов «профессионального газлайтинга» от бывшего сотрудника представительства РФ в ООН Валентина Климова. Сам Климов своё авторство категорически отрицает, однако на сайте курсов утверждается, что «опытный дипломат поможет освоить самые совершенные методики отрицания своей причастности к любым событиям или действиям».

«Вы сможете заставить любого человека усомниться в его собственных памяти и рассудке, будете ловко и убедительно отрицать очевидно совершённые вами действия и умело выставлять оппонентов неадекватными в глазах общества. Такие навыки могут существенно помочь в профессиональной деятельности и построении крепких семейных отношений», – говорится в рекламном ролике.

За 100 тысяч рублей любой желающий сможет получить доступ к серии видеороликов, в которых экс-дипломат расскажет о всех тонкостях применения газлайтинга в реальной жизни. Первый 40-минутный урок под названием «А кто это сделал?» распространяется бесплатно.

Также предполагается серия практических занятий, в которых полученные навыки будут закреплены на реальном опыте. Так, одно из заданий состоит в том, чтобы во время отсутствия остальных членов семьи передвинуть всю мебель в доме, а после их возвращения полностью отрицать факт изменения интерьера.

Несколько пользователей уже оставили на курсы негативные отзывы. Как рассказывает один из разочаровавшихся, Роман Чередняков, он заплатил, как и полагается, 100 тысяч рублей за курс, но доступ не получил. Сотрудник технической поддержки технической поддержки сайта заявил ему, что «это какая-то путаница» и курсы стоят не 100 тысяч рублей, а 200. После доплаты Роману дали номер самого Валентина Климова, однако дипломат сказал, что о таких курсах ничего не слышал, и в случае последующих телефонных звонков будет вынужден обратиться к правоохранительным органам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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