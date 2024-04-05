Мнение: Жители Запада мечтают уехать, бесправие домовладельцев в Норвегии и норвежский морской сервис

1. Многие россияне хотели бы уехать из России. Это желание вполне естественно, особенно для молодых людей, но реальная эмиграция часто заканчивается жестоким разочарованием. Автор Блога инженера-нефтяника пишет (ссылка):



Давайте разбираться, почему такое происходит? Тут ничего нового и экстраординарного нет. Всегда определенная часть народа хочет уехать. Особенно молодежь. Почитаем результаты соцопроса 2022 года от ВЦИОМ – до четверти российских старшеклассников хотя уехать за границу.

18-24 года – это возраст, когда практически все сидят на родительской шее. Это студенты, которые, как правило, не работали. Максимум – это подработки продавцом, курьером или поваром в фастфуде. На карманные расходы. Они просто в силу возраста еще не понимают, что для удачной эмиграции надо что-то представлять из себя на рынке труда.

Закончил молодой вьюнош Тьмутараканский юридический университет, не знает толком языка и вырвался в Великобританию. Его ждут чудесные открытия, что юристов в Соединенном Королевстве пруд пруди, и чтобы устроиться надо закончить Кембридж или Оксфорд. И иметь еще малость – свободное владение языком. Нет таких вводных – не вопрос, ждет тебя стройка, метла и синяя роба рабочего. Лет на десять минимум. Пока не выучил язык, пока не интегрировался, пока не получил нормального образования. Дома ты мог бы добиться большего за это время, прилагая меньше усилий.

Другое дело, когда ты востребованный специалист. Например классный инженер или ученый. Тогда у тебя есть перспективы и светлое будущее. Но при таких данных они есть и дома. Ведь от себя не убежать, и если ты не состоялся дома как специалист – то делать тебе там нечего, ждет себя только прозябание и падение уровня жизни, особенно жаль их детей. Как по мне, то хорошо устроиться может там человек, который четко знает: “Дома я достиг многого, а там добьюсь большего”.

Можно, конечно, уверять себя, что там еще есть некие недостижимые свободы, а тут тоталитарный Мордор. Хотя на деле свобод там не так уж и больше, Мордор может быть похлеще российского, просто они научились хорошо рекламировать себя, а мы – нет. Да и свобода хороша, когда вместе с ней идет кусок хлеба, желательно с маслом и икрой. <…>

И это касается не только нашей молодежи. Вот бы авторы таких статеек и их комментаторы удивились, прочитав результаты подобных соцопросов в других странах. И речь идет не о каком-нибудь Судане или Бурунди, а именно о тех странах, куда хотят уехать наши соотечественники. Берем буржуйские источники и читаем:

Каждый 4-й немец хочет покинуть Германию [Дойче Велле].

«Как пишет DW, по результатам опроса, проведенного в Германии институтом исследования общественного мнения YouGov в конце 2018 года, больше половины немцев хотели бы уехать из страны в другое государство. При этом об эмиграции в этой категории граждан весьма разные представления. Треть готова уехать навсегда, 13% — на срок до 5 лет, остальные — на год. С чем это связано?»

Почти половина французов хотели бы уехать из Франции [Ле Фигаро].

«Основная причина этому — обеспокоенность жителей Франции экономической ситуацией в стране, в частности, высоким уровнем безработицы и налоговыми нагрузками.

Возможностью покинуть страну ради лучшей жизни французы воспользовались бы в ближайшем будущем: 25% респондентов готовы были бы уехать — в течение полугода, 21% — в течение 3 месяцев, 20% опрошенных — в течение года, 9% — в течение пяти лет и 8% — в течение ближайших двух лет».

2. «Их нравы». Читатели пишут про некоторые особенности жизни в Норвегии, «самой богатой стране мира». Цитирую из письма:



А. Про то, как человек может “управлять” собственной квартирой.

В Норвегии есть три основных типа собственности на квартиры, и максимально распространённый называется borettslag [боретслаг]. Для россиян объяснить немного сложно, скорее это что-то похожее на кооператив. При нём гораздо больше ограничений пользования своей квартирой и более высокая ежемесячная коммуналка, чем при двух других, но это как правило компенсируется тем, что в этом случае меньше рисков внезапных больших расходов для самих собственников (например если вдруг протечёт крыша здания).

Однако у этого правила бывают неприятные исключения. Итак, квартира в крупнейшем borettslag столицы Норвегии г. Осло, хороший район, хороший дом. Внезапно администрация этого borettslag решает сделать в каждой квартире новые ванные комнаты. Отказаться от этого владелец квартиры никак не может, даже если у него сделана прекрасная ванная. Выбрать свой проект владелец квартиры тоже не может, ему на выбор предлагается один из трёх утверждённых администрацией. Все три проекта с душевым уголком, т.е. если у тебя была гидромассажная ванна – ты должен с ней попрощаться, а новую ванну выбрать невозможно. Компоновка ванной комнаты тоже только из этих 3-х вариантов, и никакой другой. Плюс в Норвегии все сантехнические, водоизоляционные и электрические работы стоят безумно дорого.

То есть имея прекрасную ванную комнату ты её лишаешься полностью, вместо этого тебе ставят новую по проекту “далёкому от идеального” и не устраивающему тебя, и за всю эту прелесть ты ещё обязан платить дохрена денег. Никаких вариантов избежать это нет, ну только если продать саму квартиру.

Мечта, да?

Б. Про домашнее электричество.

В Норвегии самая низкая в Западной Европе себестоимость электроэнергии, т.к. основная её генерация идёт за счёт ГЭС, которые считаются вторыми по дешевизне киловатта, дешевле только АЭС. При этом в Норвегии самая высокая в Западной Европе цена электроэнергии для конечного потребителя. Вызвано это во-первых неутолимым желанием государства обдирать своих норвежских граждан как липку (надо же тратить миллиарды на беженцев и помощь другим странам), поэтому более половины стоимости электроэнергии составляют налоги и пошлины. А во-вторых чрезвычайно запутанной системой ценообразования. Цена норвежского киловатта складывается из доставки электроэнергии по сетям и фактического потребления. Причём доставщика выбрать невозможно, это всегда одна государственная или частная компания, которая сидит на участке сети, привязанном к твоему месту жительства. о доставка обычно составляет порядка 25% от цены, остальные 75% за фактическое потребление. Такую компанию выбрать можно, но ситуацию это ни разу не облегчает, потому что получить одну простую стоимость киловатта от выбранной компании невозможно. У них куча всевозможных коэффициентов, дневные и ночные ставки, маркап к биржевой цене, надбавка за “час пик” потребления, за месяц, сезон и т.п. Многие коренные норвежцы, родившиеся и выросшие в стране, не понимают написанного в их электрических счетах. Поэтому любимым занятием, как и любимой темой для обсуждения в Норвегии является поиск и сравнение самых дешёвых поставщиков электроэнергии. В своё время я тоже занимался этим, но существенной разницы и экономии не получилось. В результате месячный счёт в несколько тысяч крон только за электричество, особенно в зимние месяцы, для Норвегии норма.

Единственный вариант сэкономить на электричестве – иметь квартиру в borettslag, у них как правило скидки, но тут см. пункт 1…

3. К вопросу о хвалёном западном сервисе. Неприятная история произошла с пассажирами круизного лайнера норвежско-американской компании (ссылка):

Инвалида, беременную и еще шесть туристов бросили на острове. Они два дня догоняли корабль, а их отдых стал кошмаром. <…>

Корабль снялся с якоря, оставив восьмерых пассажиров из США и Австралии в островном государстве из-за того, что они опоздали ко времени отплытия. По словам незадачливых туристов, к моменту их прибытия в порт лайнер все еще стоял рядом с берегом, но команда приняла решение не пускать их на борт.

Пассажиров оставили на африканском острове Сан-Томе и Принсипи.

Опоздавшими оказались шестеро американцев и двое австралийцев, среди которых был мужчина с проблемами с сердцем, женщина в инвалидной коляске и беременная женщина.

Туристы отправились на частную экскурсию, и гид привез их в порт на час позже оговоренного времени. При этом по дороге они позвонили на корабль и предупредили об опоздании. Из восьмерых лишь у одного человека с собой была банковская карта. Все вещи и паспорта туристов остались в их каютах.

Когда они прибыли на место, лайнер все еще стоял на якоре. Лодка береговой охраны отвезла их к кораблю, но капитан якобы не позволил им взойти на борт.

«Капитан мог легко принять решение вернуть один из катеров, чтобы забрать нас, взять на борт и продолжить путь. Не было порта, куда им нужно было прибыть на следующий день, они просто собирались выйти в море», – Джей Кэмпбелл, пассажир Norwegian Dawn.

Туристов отвезли обратно на берег, и лайнер отплыл без них. Позже оказалось, что паспорта опоздавших туристов и 80-летней Джулии Ленкофф, которая отправилась на берег, чтобы получить медицинскую помощь в связи с микроинсультом, переправили в порт Сан-Томе и Принсипи.

Команда лайнера не отложила отплытие даже из-за пассажирки с микроинсультом. <…>

В результате группа из восьми туристов помогла Ленкофф купить билеты до США с пересадкой в Лиссабоне. По словам родных пожилой женщины, только это и спасло ей жизнь.

Туристам пришлось самостоятельно добираться до Гамбии, а затем до Сенегала. <…>

К их разочарованию, в Гамбии лайнер не смог встать на якорь из-за погодных условий во время отлива. Группе опоздавших пришлось организовывать новое путешествие — на этот раз в Дакар, Сенегал. Туда они должны были добраться ранним утром во вторник, чтобы снова присоединиться к круизу. Всего за 48 часов туристы пересекли границы семи стран, и им удалось взойти на борт в Дакаре.