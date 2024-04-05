 

Welt – полицейские структуры Германии оказались поражены правым экстремизмом

05.04.2024, 17:22, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Более 400 сотрудников органов правопорядка Германии подозреваются в поддержке праворадикальных идей, следует из отчётов земельных МВД ФРГ. Телеканал Die Welt указывает, что число потенциально может быть даже больше, так как некоторые земли не смогли предоставить цифры. Глава МВД Северного Рейна — Вестфалии заявил, что распространённость правоэкстремистских взглядов в полиции представляет «опасность для демократии и правового государства».

Из-за подозрений в правоэкстремистских взглядах и идеологии теорий заговора по меньшей мере 400 полицейских по всей Германии в настоящее время являются объектом дисциплинарных разбирательств или расследований. Об этом объявили министры внутренних дел федеральных земель. И их число, вероятно, будет ещё выше; Берлин, Мекленбург — Передняя Померания, Бремен и Тюрингия пока не предоставили цифр.

Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Ройл сказал, что «полицейские, которые не отстаивают конституцию, а придерживаются экстремистских взглядов, представляют собой большую опасность для демократии и правового государства».

Дата выхода в эфир 04 апреля 2024 года. 

 


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