Французский эксперт – Макрон хочет создать в Европе аналог НАТО

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Стратегия Эммануэля Макрона по запугиванию населения в конечном итоге должна привести к созданию аналога НАТО в Европе, предположил в интервью TVL Пьер ле Виган. По его словам, США устали тратить деньги на европейский протекторат, а новая организация возьмёт на себя расходы и продолжит враждебную политику по отношению к РФ и Китаю.



Youtube/TVL

Макрон не исключает отправку войск на Украину, чтобы попытаться захватить лидерство внутри Евросоюза и в долгосрочной перспективе создать своего рода европейское НАТО, считает урбанист и эссеист Пьер ле Виган. В интервью TVL он объясняет, что США устали тратить деньги на европейский протекторат и хотят, чтобы ЕС взял расходы по борьбе с Россией на себя. При этом Вашингтон держит Европу на крючке с помощью экономики, заставив отказаться от российского газа, который был в шесть раз дешевле американского СПГ.

Новая воинственная версия НАТО в Европе должна вместо США продолжить враждебную стратегию по отношению к РФ и Китаю, хотя именно европейская экономика стала главной жертвой антироссийских санкций. По словам эксперта, Макрон выполнил то, о чём его просили: «разрушить европейскую промышленность ради спасения основы мирового капитализма — американского капитализма».

Пьер ле Виган утверждает, что слова Макрона представляют собой антироссийскую провокацию. Утверждения правящей партии о том, что РФ угрожает Европе и Франции, входят в его стратегию запугивания. Собеседник TVL указывает на эту очевидную ложь, задача которой — парализовать население и подготовить его к введению военной экономики.