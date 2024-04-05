 

Врач-эндокринолог Тананакина предупредила об опасности переизбытка витамина С

05.04.2024, 14:25, Разное
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Врач-эндокринолог Наталия Тананакина высказала предупреждение относительно неправильного применения витамина С и его возможных негативных последствий. Эксперт отметила, что хотя витамин С является ключевым элементом для поддержания иммунитета, его избыток может нанести вред здоровью.

По словам доктора, употребление витамина С не должно быть безраздельным, и рекомендуемая суточная доза не превышает 90 миллиграммов. Переизбыток этого витамина может привести к различным нарушениям в работе организма, включая тошноту, головокружение, спазмы в животе, расстройства пищеварения, бессонницу, а также образование камней в желчном пузыре и почках, проблемы с сердцем и надпочечниками.

Тананакина отметила, что увеличение дозы витамина С особенно рискованно для людей, страдающих тромбофлебитом, так как он способствует сгущению крови. Принятие витамина на голодный желудок также может быть опасным при заболеваниях желудка и повышенной кислотности. Для людей с аллергией к нему также необходимо принимать его с осторожностью.


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