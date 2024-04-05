 

Новинки Xiaomi: Redmi K80 и K80 Pro с чипами Snapdragon 8th Gen 3 и 4*

05.04.2024, 14:25, Разное
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Согласно информации из источника GizmoChina, компания Xiaomi готовится к выпуску новых смартфонов Redmi K80 и K80 Pro, оснащенных флагманскими процессорами Qualcomm. Эти сведения поступили от инсайдера Wisdom Pikachu.

Утечка раскрывает, что в новой линейке Redmi будут использоваться различные чипы Qualcomm. В частности, модель Redmi K80 Pro получит еще не выпущенный чип Snapdragon 8 Gen 4, в то время как в Redmi K80 будет установлен актуальный Snapdragon 8 Gen 3. Несмотря на различия в процессорах, оба устройства будут иметь одинаковые характеристики экрана и батареи: дисплеи с разрешением 2К и аккумуляторы на 5500 мАч. Подобные характеристики ранее упоминал инсайдер Digital Chat Station.

Согласно информации Wisdom Pikachu, оба смартфона будут иметь стеклянные задние панели и металлические рамки. Подробности о других характеристиках устройств пока не раскрываются.

Пока остается неизвестной дата презентации серии Redmi K80, однако вероятно, что анонс состоится в марте, так же, как это было с прошлогодними моделями.


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