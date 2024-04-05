Эспадрильи станут самой модной обувью весны и лета: с какими нарядами их сочетать

Эспадрильи – популярная весенняя и летняя обувь, которая хорошо сочетается с самыми различными нарядами. Это универсальная и вневременная обувь, которая выглядит невероятно стильно и эффектно.

Эспадрильи хорошо подходят к совершенно любой одежде, помогают визуально добавить рост и стилизовать силуэт. Вот несколько советов относительно того, какие комбинации можно создать с этой обувью.

С легкими платьями

Струящиеся легкие платья просто идеально сочетаются вместе с эспадрильями. Стоит выбирать наряд длины миди, чтобы создать изысканный и шикарный образ, который будет привлекать к себе внимание.

С шортами и футболками

Это отличное решение для создания более повседневного и непринужденно образа.

Шорты и простая базовая футболка хорошо смотрятся вместе с эспадрильями на платформе. Это поможет визуально удлинить ноги и стилизовать создаваемый образ. Вместо футболки можно надеть блузку или свитшот.

С широкими брюками или кюлотами

Широкие брюки или кюлоты выглядят современно и в этом году такие штаны являются самым настоящим трендом. Чтобы создать вневременной образ, стоит сочетать их вместе с эспадрильями весной. Можно сочетать широкие брюки вместе с легкой блузой, чтобы образ получился изысканным и комфортным.

Интересно смотрятся штаны в горошек. Их можно комбинировать с простой льняной рубашкой. Также стоит подобрать красивые и модные аксессуары, чтобы образ получился действительно восхитительным.

С юбкой миди или макси

Это отличный вариант для создания красивого и женственного образа. Хорошо сочетается юбка миди или макси вместе с эспадрильями на танкетке.

Можно сочетать все это с майкой для создания идеального летнего образа. В качестве аксессуаров стоит выбрать длинный широкий пояс и стильные солнцезащитные очки.

С джинсами или тканевыми брюками

Мешковатые джинсы или широкие тканевые брюки являются универсальным вариантом наряда, который отлично смотрится вместе с эспадрильями. Что касается верха, то он может быть совершенно любым. Это поможет создать простой и непринужденный образ.

Вечерний образ

Для вечернего выхода стоит выбрать для себя эффектное длинное платье, которое будет выглядеть роскошно.

Чтобы создаваемый образ получился еще более потрясающим, нужно правильно подобрать аксессуары. Они должны быть достаточно яркими и эффектными.

С коротким платьем

Эспадрильи отлично смотрятся вместе с коротким платьем. Стоит выбирать для себя наряд с яркими принтами и дополнить его эффектными аксессуарами для создания красивого летнего образа.

С коротким сарафаном

Для лета идеально подойдет сарафан с тонкими бретельками. В сочетании с эспадрильями можно визуально удлинить ноги. При желании сверху можно дополнить образ легким кардиганом и сумкой-макси, чтобы завершить создаваемый образ.

С комбинезоном

Если хочется создать достаточно простой, но при этом стильный образ, стоит комбинировать эспадрильи вместе с комбинезоном.

Чтобы визуально удлинить силуэт, стоит выбирать наряд с принтом вертикальная полоска.

Наряд в стиле бохо

Эспадрильи отлично смотрятся с платьями в стиле бохо. Можно дополнить образ пояс и стильной прической с косами или волнами.

С трикотажным платьем

Трикотажные платья хорошо сочетаются вместе с эспадрильями. Это отличный вариант для создания повседневного образа.