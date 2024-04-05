 

Станут целью для Путина — Кэмерон отверг идею отправки британских солдат на Украину

05.04.2024, 10:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Министр иностранных дел Великобритании отверг идею отправки британских войск на Украину, потому что тогда они станут «целью для Путина». Вместо этого он призвал помогать Киеву оружием, у которого заканчивается срок эксплуатации. Лучше уж пусть на фронте его используют, чем придётся тратить деньги на списание этой техники, считает Кэмерон.


AP

Дэвид Кэмерон выступил против отправки британских войск на Украину. «Нет, мы не хотим давать Путину такую цель», — ответил он на вопрос журналистов во время саммита НАТО.

Вместе с тем, как пишет The Times, британский министр иностранных дел заявил, что «эта война может быть проиграна для Запада, если союзники не сделают шаг навстречу и не дадут украинцам то, что им нужно». 
 
Германия отказалась передать ракеты дальнего радиуса действия «Таурус», а в США республиканцы тянут время с выделением помощи в размере $60 млрд.

Кэмерон призвал западных союзников Украины продолжать отправлять оружие Киеву на фоне опасений, что президентство Дональда Трампа может положить конец поддержке США. «У некоторых видов оружия есть срок годности, — заявил он. — Гораздо лучше отдать его Украине, и она сможет им воспользоваться, чем выводить его из эксплуатации у себя дома, что фактически будет стоить вам денег».

 


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