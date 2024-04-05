Зафиксирован рост числа сайтов для кражи Telegram-профилей россиян

За первые три месяца 2024 года количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу Telegram-аккаунтов россиян, выросло в 5,1 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 6416. Об этом рассказали в пресс-службе компании BI.ZONE, специализирующейся на кибербезопасности.

По словам руководителя отдела защиты бренда BI.ZONE Дмитрия Кирюшкина, рост популярности мессенджера Telegram в России, где число его активных пользователей в месяц превысило 85 миллионов человек, способствует распространению поддельных доменов и атак через этот мессенджер.

Современные злоумышленники постоянно улучшают техники социальной инженерии, используя взломанные аккаунты для отправки мошеннических сообщений с просьбой о переводе денег или предложением проголосовать в конкурсе через сторонние сайты. После взлома аккаунта мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователя из его “Избранного”, что делает их поисковые запросы более эффективными.

Рекомендации по повышению безопасности включают в себя внимательное отношение к подозрительным ссылкам, установку облачного пароля для защиты учетной записи и осторожность при предоставлении личной информации в сети.