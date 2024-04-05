Развитие биометрической идентификации в МФЦ: новые возможности для граждан

К концу 2024 года жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей получат доступ к государственным и муниципальным услугам в МФЦ, используя биометрические данные вместо паспорта. Эту информацию предоставили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко газете “Известия”.

Совместно с Минэкомом, Минцифрой и Центром биометрических технологий (ЦБТ) указанные регионы разработали дорожные карты для развития проекта. Соответствующие документы были направлены в аппарат правительства.

Решение о возможном расширении проекта на другие регионы будет принято после пилотной программы. Внедрение биометрической идентификации направлено на упрощение получения государственных услуг, подчеркнули в Минцифре.

Сервис по биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта, но не заменит его, подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Министерство экономического развития высоко оценивает применение биометрии и изучает возможности ее использования в МФЦ. Процесс разработки сервиса находится в активной стадии.

В каждом из пилотных регионов будут выбраны отделения МФЦ для тестирования сервиса, а также определено количество окон, где клиентов смогут обслуживать в новом формате.