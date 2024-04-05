 

Разработчики «Смуты» разоблачили самозванца, который руководил созданием игры и ухудшал её качество

05.04.2024, 9:33, Разное
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В день релиза компьютерной игры сотрудники Cyberia Nova опубликовали открытое письмо, в котором усомнились в личности главы компании Алексея Копцева.

Авторы обращения заявили, что последние годы студией на самом деле руководил не Копцев, а совершенно другой человек, по вине которого «Смута» вышла с массой технических недоработок. В Cyberia Nova рассказали, что поначалу проект шёл хорошо и соответствовал самым высоким отечественным стандартам. Финальная версия «Смуты» должна была превзойти игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» как по боевой системе, так и другим составляющим. Странности в поведении Алексея Копцева начались после его возвращения из отпуска.

– Он приехал из Польши и его будто подменили. Вдруг захотел переписать сюжет, сделать в финале царём России Сигизмунда III, а потом вообще решил, что нужно разрабатывать не action/rpg, а шутер про Вторую мировую войну. Я на него как-то раз смотрю, вроде как и Алексей, а с другой стороны, вроде как и нет, — рассказал гейм-дизайнер Анджей Махульски.

После неудачного старта продаж банки, выдавшие кредиты на разработку «Смуты», ввели в Cyberia Nova временное правление. Новым руководством компании стали создатели нашумевшей игры The Day Before.

Сам же Копцев спешно покинул офис Cyberia Nova после разоблачения. По словам очевидцев, последний раз его видели в Москве в районе Северное Тушино.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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