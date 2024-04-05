WSJ – даже конгрессвумен украинского происхождения теперь скептически настроена к идее о помощи Киеву

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Даже Виктория Спарц — единственный член конгресса США, родившийся на Украине, — теперь скептически настроена по поводу выделения Киеву дополнительных $60 млрд, пишет The Wall Street Journal. Как поясняет издание, давление на американских законодателей-республиканцев оказывают их избиратели, многие из которых выступают против помощи Украине.



AP

Единственный американский законодатель, родившийся на Украине, теперь скептически относится к дополнительной помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal.

Республиканка от штата Индиана Виктория Спарц, которая, как указывает издание, является одним из самых колоритных членов палаты представителей, заявила, что не поддерживает недавно одобренный сенатом пакет, который включает в себя $60 миллиардов для Украины, а также средства для Израиля и Тайваня. Ожидается, что в палате представителей голосование по дополнительной помощи Киеву в той или иной форме пройдёт этой весной.

Выступление Спарц против двухпартийного законопроекта — яркий пример разногласий между республиканцами в конгрессе США по поводу дальнейшей помощи Киеву. Эти разногласия возникли на фоне противодействия данной инициативе со стороны многих сторонников Республиканской партии.

В нескольких интервью 45-летняя Спарц заявила, что хочет получить от президента Байдена более чёткую стратегию участия США в украинском конфликте и более тщательный контроль за тем, как расходуется помощь. Она также хочет, чтобы любая помощь, направляемая на Украину, предоставлялась в виде кредита и чтобы Белый дом уделял больше внимания более насущным для Америки проблемам.

«Я понимаю важность этой битвы и последствия в том случае, если РФ одержит верх, но я также не очень наивна, — сказала Спарц. — Если у нас не будет надлежащего надзора, мы не достигнем наших целей. Мы не можем вести бесконечные войны».

Как она отметила, в её округе избиратели выступают против помощи Украине во многом по тем же причинам, и подобное давление на законодателей-республиканцев наблюдается по всей стране.