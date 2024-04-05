Рупор кремлевской пропаганды: Почему люди так ненавидят друг друга?

Интересное интервью Дробышевского.

Описание:

00:00 – 00:54 – Анонс выпуска

00:55 – 01:27 – Представление гостя

01:28 – 05:05 – Почему люди так ненавидят друг друга?

05:06 – 06:00 – Люди получают наслаждение от жестокости?

06:01 – Кто казнил Коперника – думали, что делали правое дело!

07:19 – 08:24 – Система смертельных наказаний иногда допускает ошибки

08:25 – 09:56 – Генетически в нас заложена Жестокость друг к другу?

09:57 – 10:03 – Сколько люди друг друга не режут, а плодятся быстрее!

10:04 – 11:01 – Как вы относитесь к смертной казни?

11:02 – 12:25 – Стоит в Россию вернуть смертную казнь?

12:26 – 14:04 – У нас перекошенное законодательство!

14:05 – 15:32 – Полезная информация

15:33 – 16:58 – Мы высшая точка эволюции человечества?

16:59 – 17:38 – Любой прогресс это преодоление проблем, а у нас нет проблем!

17:39 – 18:30 – Деградация может мгновенно наступить!

18:31 – 21:19 – Раньше каждый был самодостаточен, сейчас мы зависимы!

21:20 – 21:34 – Вся наша цивилизация держится на обучении!

21:35 – 23:40 – Человечество вымрет через 300 лет?

23:41 – 25:51 – Уровень гуманности у всех одинаковый!

25:52 – 26:17 – Как Станислав попал к племенам Ухадзе?

26:18 – 28:22 – В какой момент мы были на грани исчезновения?

28:23 – 29:53 – В один момент нас было 18 тысяч?

29:56 – 32:00 – Человек сам по себе очень живучий?

32:01 – 33:18.- Надо еще поискать животных, которые живут по 45 лет!

33:19 – 34:05 – Носорогу одного копья хватило, а в человека по 10 раз стреляли и ничего!

34:06 – 35:32 – Через 15 лет нас будет 9 миллиардов! Как мы будем жить?

35:33 – 37:28 – Скорость нашего размножения согласована со скоростью вымирания

37:29 – 39:47 – Что будут делать 9 миллиардов, когда закончатся ресурсы?

39:48 – 41:28 – Никто добровольно не перестанет размножаться!

41:29 – 42:14 – После каждой большой резни, население вырастало!

42:15 – 43:13 – 2,5 ребенка на семью!

43:14 – 44:10 – Хоть русских и не много, но нас до сих пор никто не завоевал!

44:11 – 45:12 – Монголы – единственные, кто нас завоевал!

45:13 – 46:50 – Минаев VS Дробышевский!

46:51 – 49:12 – Инопланетяне в наскальной живописи

49:13 – 50:59 – Инопланетяне существуют?

51:00- 53:22 – Как вы относитесь к теории Панспермии?

53:23 – 54:23 – Какой теории зарождения жизни на Земле вы придерживаетесь?

54:24 – 55:11 – Версия зарождения с фумаролами

55:12 – 57:34 – В лаборатории до сих пор не создали клетку?

57:35 – 58:18 – Ваш отец преподавал научный атеизм?

58:19 – 01:00:03 – Существовал ли Иисус?

01:00:04 – 01:00:26 – Есть ли у человека душа?

01:00:27 – 01:03:38 – Вы душу связываете с мозгом?

01:03:39 – 01:04:59 – У животных есть душа?

01:05:00 – 01:08:03 – Возможно ли заниматься антропологией, сидя в кабинете?

01:08:04 – 01:09:52 – Сколько лет науке антропологии?

01:09:53 – 01:10:55 – Все находки Индиана Джонса существовали?

01:10:56 – 01:11:19 – Вообще не факт, что Шлиман нашел Трою!

01:11:20 – 01:12:47 – Церковь в Средние века выдумывала символы!

01:12:48 – 01:18:37 – Что происходит с человеком после смерти?

01:18:38 – 01:23:16 – Пора уже похоронить Ленина?

01:23:17 – 01:23:28 – Заставка Class

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