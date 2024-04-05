Скраб для ног своими руками: 3 способа сделать действенное средство для глубокого отшелушивания

Многие женщины и мужчины уже выработали здоровую привычку регулярно отшелушивать кожу на лице. Но знаете ли вы, что все тело, включая ноги, нуждается в таком тщательном уходе, ведь он положительно воздействует на процесс регенерации эпидермиса? Однако для этого необязательно тратить большие деньги. Оказывается, формула красоты доступна каждому. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как приготовить скраб для ног самостоятельно в домашних условиях, чтобы улучшить внешний вид дермы.

Ноги должны быть красивыми круглый год

Как правило, мы больше задумываемся об уходе за кожей лица, покупке продуктов или даже использовании домашних процедур для этой зоны, но, безусловно, есть очень важная часть, которой мы часто пренебрегаем, – ноги. Итак, пришло время исправить эту ошибку с помощью хорошего домашнего скраба.

В отличие от магазинных отшелушивающих средств, домашний вариант не содержит «загадочных» и труднопроизносимых ингредиентов с зачастую сомнительными характеристиками. Напротив, он имеет в своем составе исключительно те продукты, которые вы можете найти дома в холодильнике или в кладовой. Мед, лимон, розмарин, сахар, гималайская розовая соль, кофе, масло — вот лишь некоторые популярные составляющие скраба.

Домашний скраб с розовой солью

О полезных свойствах гималайской розовой соли, ставшей в последние годы такой необходимой среди приверженцев здорового образа жизни, знает уже каждый. Теперь пришло время понять, как использовать этот продукт для максимального отшелушивания кожных покровов.

Для чудодейственного средства понадобятся следующие ингредиенты:

40 г розовой соли; 40 мл масла миндаля; несколько капель грейпфрутового масла.

Смешайте масла в миске. Добавьте гималайскую соль и снова хорошо перемешайте. Безусловно, вы можете использовать в данном рецепте не только грейпфрутовое, но и любое другое масло. Отлично подходят с этой целью лимонное, апельсиновое или розмариновое. Наконец, перелейте получившееся средство в герметичную стеклянную банку, чтобы оно могло сохранять свои волшебные свойства как можно дольше.

Сахар, кокос и кофе

Кофе одновременно богат витаминами и полезными антиоксидантами. Превратившись в скраб, данный продукт удаляет омертвевшие клетки и эффективно смягчает кожу. Кроме того, он оказывается отличным средством в борьбе с “апельсиновой коркой”. Кофеин отлично стимулирует выведение шлаков и токсинов. Итак, если вам нравится запах смеси сахара и кофе, следующий рецепт, вероятно, для вас.

Вот список ингредиентов, которых будет достаточно для 3-4 применений, а то и больше:

50 мл масла; 100 г сахара; несколько капель эфирного масла; 0,5 ст. кофейной гущи.

В миске хорошо перемешайте основные ингредиенты. Получившийся состав переложите в чистую емкость. Старайтесь наносить средство на предварительно хорошо увлажненную кожу и не чаще двух раз в неделю. Максимально аккуратно проводите данную процедуру круговыми движениями. Если у вас чувствительная кожа, замените гущу на обычную овсянку.

Еще один рецепт домашнего скраба

В зимний период кожа на ногах начинает сильно шелушиться и находится просто в ужасном состоянии у многих. Итак, чтобы избавиться от всех проблем, попробуйте описанный далее скраб, который легко приготовить дома.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

50 г соли; 30 мл масла оливкового; 50 мл масла розмарина; сок одного лимона; веточки розмарина.

Начните со смешивания соли и масел. В вашем скрабе важно избежать появления комочков. Как и в двух предыдущих рецептах, перелейте полученную смесь в чистую банку. Храните в прохладном месте и используйте по мере необходимости. Но перед этим наполните таз теплой водой, положите туда горсть соли и чуть яблочного уксуса. Погрузите в него свои ступни и оставьте на 20 минут. Очищающая и расслабляющая эта ванночка отлично подготовит ваши голени к последующей процедуре.

Не забывайте о качественном увлажнении

После скраба и непосредственно перед сном не забудьте нанести увлажняющий крем на кожу.

Специалисты также рекомендуют после скраба наносить немного арганового масла прямо на голени и ступни, а затем тщательно массировать, чтобы средство как можно глубже проникло и дало уже на следующий день положительные результаты. Кроме того, масло ши также является отличным вариантом для питания и ухода для ваших ног.