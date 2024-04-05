Мнение «аналитика»: О попытке истощить и обескровить Россию… Не выходит?

А сколько было шума, сколько было пафоса!

Сейчас же…

Оказывается, «во всём виноват #Китай». В том, что #Россия не рухнула и не надорвалась, а её способность вести боевые действия против численно превосходящей и поддерживаемой всем блоком НАТО украинской армии не сократилась за два года «адских санкций». И даже, кажется, возросла.

Так и хочется спросить:

— Ну, что, Джозеф Робинетт #Байден-младший, не выходит каменный цветок?

— Не-е-е-ет, не выхо-о-о-одит…

Ну, потому что мир изменился с тех пор, как нынешний президент США был в нормальной форме и летал в Москву встречаться с легендарным Андреем Громыко.

Никаких ограничений по объёмам закупок российской нефти нет, а #США не просили Индию сократить ее импорт из России. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис, выступая на сессии, посвящённой обсуждению второго этапа ограничения цен на российскую #нефть. Оказывается, с этим «всё сложно». И приходится приукрашивать достигнутый «первым этапом» ноль результатов.

Как отметил в ходе этой сессии помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд, введённые США и рядом других западных стран ограничения цен на российскую нефть позволили развивающимся странам получить доступ к этому энергоресурсу по сниженной цене. Чиновник заявил, что «развивающиеся рынки, такие как Индия, выиграли от сниженной цены на российскую нефть по сравнению с мировыми рынками». «Однако принятие мер по внезапному удалению российской нефти с рынка… может привести к дальнейшему росту мировых цен на нефть для развивающихся экономик, наиболее зависимых от импортируемых энергоносителей», — предупредил он.

Короче, Америка заботится о развивающихся странах и потому отвергает все просьбы Украины убрать российское «чёрное золото» с мирового рынка. А то, что рост цен на бензин в США в предвыборный год менее всего нужно идущему на второй срок Джо Байдену, остаётся как бы за кадром.

Нет, быть может, в какой-нибудь стратегической перспективе, лет через восемь санкции начнут как-то на российской экономике сказываться…

А есть эти восемь лет у теряющей по тысяче своих граждан каждый день Украины?

И как долго Запад сможет её содержать?

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