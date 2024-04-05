 

Мнение «аналитика»: О весеннем обострении… Началось?

05.04.2024, 2:19, Разное
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Наступившая весна перестала быть томной.

#США «очень обеспокоены» высокой вероятностью полномасштабной войны между Израилем и Ираном после израильского удара по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявили в Белом доме. Кажется, главный ближневосточный союзник Америки сорвался и окончательно вышел из-под контроля.

А тут, в России — своё…

В Москве 70-летний дедушка с автоматом пытался… попасть на приём к российскому президенту Владимиру Путину «для обсуждения личных вопросов». Сотрудники ФСО просто офигели, когда увидели на камерах видеонаблюдения у здания администрации президента пожилого мужчину, который нёс автомат Калашникова на плече. К счастью, оружие оказалось игрушечным. Пенсионера задержали и доставили в отдел полиции. Задержанный так и не смог объяснить, зачем ему был нужен игрушечный автомат. После разговора его госпитализировали в психиатрическую клинику.

А в Мурманской области, неизвестный напал с ножом на местного губернатора Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Дело было в Апатитах, где глава региона проводил встречу с местными жителями. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое. А нападавший, которо скрутили уже после того, как он успел пырнуть ножом свою жертву, объяснил свой поступок «приказом голоса в голове».

Весеннее обострение началось бурно. И очень оно в этом году воинственное. Берегите себя.

Казалось бы, причём тут одна военная операция?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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