Рупор кремлевской пропаганды: “Смута”. Трейлер

Вышла в релиз "Смута",

Игру финансировало государство, выделив достаточно скромные 5 млн. долларов.

На выходных может быть пощупаю, что получилось.

По роликам сложились следующие впечатления.

Плюсы:

1. Графика

2. Исторический сеттинг

3. Костюмы

Минусы:

1. Кондовая боевка.

2. Посредственные анимации

3. Странная мимика персонажей в диалогах.

Авторы заявляли, что рассчитывают продать 500 000 копий. Вот и посмотрим, сможет ли перехайпленная "Смута" повторить успех "Атомного сердца".

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