 

Рупор кремлевской пропаганды: “Смута”. Трейлер

05.04.2024, 1:30, Разное
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Вышла в релиз "Смута",
Игру финансировало государство, выделив достаточно скромные 5 млн. долларов.

На выходных может быть пощупаю, что получилось.

По роликам сложились следующие впечатления.

Плюсы:

1. Графика
2. Исторический сеттинг
3. Костюмы

Минусы:

1. Кондовая боевка.
2. Посредственные анимации
3. Странная мимика персонажей в диалогах.

Авторы заявляли, что рассчитывают продать 500 000 копий. Вот и посмотрим, сможет ли перехайпленная "Смута" повторить успех "Атомного сердца".

Источник: Colonel Cassad


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