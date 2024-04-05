Рупор кремлевской пропаганды: “Смута”. Трейлер
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Вышла в релиз "Смута",
Игру финансировало государство, выделив достаточно скромные 5 млн. долларов.
На выходных может быть пощупаю, что получилось.
По роликам сложились следующие впечатления.
Плюсы:
1. Графика
2. Исторический сеттинг
3. Костюмы
Минусы:
1. Кондовая боевка.
2. Посредственные анимации
3. Странная мимика персонажей в диалогах.
Авторы заявляли, что рассчитывают продать 500 000 копий. Вот и посмотрим, сможет ли перехайпленная "Смута" повторить успех "Атомного сердца".
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Источник: Colonel Cassad
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