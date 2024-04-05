 

Мнение: Невозможен – и всё!

05.04.2024, 1:25, Разное
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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, потому как в стране существует межконфессиональное единство. Такое мнение он высказал, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).


“Невский экспресс”, 2009

Путин сегодня “выдал базу” по теракту в Крокусе, заявив сегодня совсем уж по-простому: теракт, мол, не мог быть организован исламскими террористами, просто потому, что такого не могло бы быть никогда. Опешившие от такой простоты профсоюзники задали немой вопрос “Ну почему?!”, и получили решительный ответ “Потому что у нас в стране межконфессиональное единство!” И на этом всё, дискуссия закрыта. Иными словами, “все следы ведут на Украину”, потому что больше никуда они вести не могут по определению.

Напрашивается, конечно, вопрос – а что, все остальные теракты, которых мы вдоволь насмотрелись на территории РФ за последние 30 лет – они тоже, значит, задним числом перестают быть связанными с исламскими фундаменталистами? А с кем же они тогда связаны – с Чечней? И взорванные самолеты, и взорванные троллейбусы, и взорванное метро в Москве и Питере, и подрывы Сапсана, и Норд-Ост, и Беслан – это все теперь не исламское? А какое же?! Как бы извиняться не пришлось перед Кадыровым…

Или все-таки исламские, но в нулевые-десятые у нас тут не было межконфессинального единства? Интересно, а в каком же году оно вдруг появилось. Как и все прочее, наверно – 24 февраля 2022 года?

Похоже на то. Что ж, “мы будем жить теперь по-новому”.

Источник: Размышления вольного социолога


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