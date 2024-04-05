Лучшие трендовые модели боба с челкой на весну и лето, гарантирующие эффект лифтинга женщинам за 50

В возрасте за 50 многие женщины выбирают короткие стрижки “под мальчика”. Но это не единственный возможный вариант. Если вы ищете омолаживающую, но женственную прическу, то рассмотрите боб с челкой. Он помогает визуально подтянуть черты лица и убавить годы. Мы приведем лучшие трендовые модели боба с челкой на весну и лето. Они гарантируют эффект лифтинга женщинам 50+.

Особенности стрижки

Сочетание квадратной формы боба и челки имеет немало преимуществ. Создание этой прически предполагает укорочение прядей. Это поможет создать иллюзию большего объема, так как с возрастом у многих женщин пряди истончаются.

Квадратная форма боба создает лифтинг-эффект. Она делает черты и овал лица более четкими и подтянутыми. Это способно омолодить облик на несколько лет.

Челка позволяет замаскировать морщины на лбу. Она также привлекает внимание к глазам и помогает сбалансировать черты лица. Вы можете экспериментировать с формой и длиной челки, подбирая наиболее подходящий вариант для вашего образа и стиля.

С боковой челкой

Боб с боковой челкой будет на пике моды весной и летом 2024 года. Это одна из самых любимых стрижек женщин за 50. Она подходит к любой форме лица.

Эта прическа отличается универсальностью и практичностью, так как она удобна в носке и не требует сложной укладки.

Для женщин в очках

Женщины за 50, которые носят очки, нередко затрудняются с подбором омолаживающей прически. Вы не ошибетесь, если выберете боб с челкой. Отдавайте предпочтение моделям с градиентом, так как они выглядят более современно.

Выбирайте такую версию боба с челкой, которая сочетается с формой ваших очков:

Круглые очки. Подойдет короткое каре с тонкой челкой. Крупные оправы. Выбирайте боб средней длины с боковой челкой или “шторкой”. Очки “кошачий глаз”. С этой оправой сочетается асимметричный боб.

С градиентной челкой

Если у вас тонкие волосы, то рассмотрите текстурированный боб с градиентной челкой. Он создаст эффект многослойности. Это визуально увеличит объем шевелюры и сделает облик более моложавым.

С боковым пробором и прямой челкой

Боб с боковым пробором и прямой челкой – классический вариант. Пряди, зачесанные набок, создают ощущение легкости. Челка придает прическе антивозрастную нотку. Эта стрижка визуально подтягивает овал лица и смягчает линию подбородка.

Бикси

Если вы предпочитаете более короткие стрижки, то попробуйте бикси с челкой. Эта прическа сочетает в себе черты боба и пикси. Она придаст вашему образу современный вид и обеспечит комфорт.

С тонкой челкой

Женщинам за 50 следует отдавать предпочтение тонким челкам вместо густых. Это смягчает и освежает черты лица.

Сочетайте тонкую челку с коротким и легким бобом. Это поможет вам выглядеть моложе реального возраста.

Асимметрия

Асимметричный боб с челкой привнесет в ваш образ нотку современности. Эта прическа подойдет женщинам с круглым лицом. Она визуально вытягивает черты и делает их более утонченными.

С градиентом и челкой-шторкой

Если у вас очень тонкие волосы, то задумайтесь о бобе с градиентом в сочетании с челкой-шторкой. Это сделает вашу шевелюру более пышной. Кроме этого, челка-шторка создаст красивое обрамление лица.

Волнистый боб

Боб с челкой подходит не только для прямых, но и для волнистых прядей. Локоны создают движение и делают эту стрижку еще более привлекательной. Такая прическа идеально подходит для женщин, чьи волосы становятся жесткими и теряют былой блеск.