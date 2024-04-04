От абсолютных хитов сезона весна-лето до почти классики: как выбрать маникюр, чтобы быть всегда в тренде

При каждом посещении маникюрного салона женщины выбирают стиль нейл-арта. Мы приведем несколько вариантов маникюра, которые следует рассмотреть. Они помогут вам создать модный образ и всегда оставаться в тренде. Среди них вы найдете как абсолютные хиты сезона весна-лето, так и классические дизайны.

“Глазированный пончик”

Маникюр “глазированный пончик” придает ногтям легкий и ненавязчивый блеск. Он очень популярен в пастельных оттенках, таких как белый и бледно-розовый. Этот дизайн стал хитом прошлого года и останется актуальным весной и летом. Он подходит для ногтей любой длины и формы.

В этом году вы можете поэкспериментировать с этим дизайном. Попробуйте маникюр “глазированный пончик” в таких нетрадиционных тонах, как лимонный, зеленый, небесно-голубой и сиреневый. Вы также можете скомбинировать его с френчем.

С завитками

Дизайн в виде изогнутых завитков или волн выглядит освежающе. Он идеально подходит для длинных и нарощенных ногтей. Этот рисунок особенно эффектно смотрится в нескольких оттенках. Вы можете выбрать тона из одной цветовой палитры или из разных.

Разные узоры для разных ногтей

В этом маникюре для разных ногтей используются разные узоры. Такой дизайн подойдет тем женщинам, которые увлекаются игривыми модными тенденциями. Это идеальный нейл-арт для теплого сезона. В нем каждый ноготь выглядит как произведение искусства.

Создание такого дизайна следует доверять квалифицированному специалисту. Он потребует от мастера по нейл-арту хорошего вкуса и опыта.

“Кинцуги”

Этот дизайн ногтей напоминает японскую технику ремонта керамики “кинцуги”. Это слово означает “золотое соединение”. Тысячи лет назад японские мастера склеивали разбитые керамические сосуды с помощью золотистого лака. Это придавало изделиям благородный блеск.

Маникюр в стиле “кинцуги” предполагает создание на ногтях тонких золотистых линий неправильной формы. Они напоминают трещины на керамике, заполненные блестящим лаком.

Этот дизайн часто выполняют на однотонных ногтях. Но он будет выглядеть еще привлекательнее, если вы создадите синий фарфоровый рисунок на белом фоне, а затем добавите золотистые “трещинки”. Пример такого нейл-арта вы видите на фото выше.

Переосмысленный френч

Французский маникюр неподвластен времени. В этом году пришло время переосмыслить эту вечную классику. Вы можете экспериментировать с разными вариантами френча, например, попробовать разные оттенки кончиков или использовать обратный французский маникюр.

На фото выше вы видите привлекательный вариант френча с перламутровыми кончиками. Он выглядит элегантно и вписывается в любой образ.

Если у вас короткие ногти, то придайте кончикам квадратную форму и нанесите на них тонкую линию черного или другого контрастного цвета.

Для миндалевидных ногтей

Миндалевидная форма ногтей – самый популярный вариант. Она позволяет экспериментировать с разными оттенками лаков, дизайнами и декором.

Весной и летом вы можете попробовать маникюр в пастельных оттенков с узором в виде нежных цветов. Он подходит для создания утонченного образа в теплый сезон.

Для квадратной формы

Квадратные ногти будут очень популярны в теплый сезон. Вы можете подчеркнуть их угловатую форму с помощью однотонного маникюра, френча или дизайна с эффектом градиента. Также вы можете придать каждому ногтю свой оттенок, напоминающий о летней природе.