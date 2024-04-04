Мнение: Успех чипизации, полное излечение ВИЧ, ИИ выгоднее медсестёр
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1. Все так боялись массового чипирования человечества, но его пока что не провели. При этом единичные реальные случаи чипизации заставляют меня скорее порадоваться за людей, которым вживили чипы в мозг (ссылка):
Биотех-компания Илона Маска представила во время трансляции в сети Х первого пациента, которому вживили в мозг нейрочип. Им оказался 29-летний мужчина, Ноланд Арбаф, парализованный после дорожной аварии. Он заявил, что чип работает не идеально, но уже улучшил его жизнь во многих аспектах. Например, теперь он может часами играть в видеоигры. Расстраивает его только то, что имплант при активном использовании разряжается за 8 часов и затем в играх нужно прерываться на подзарядку. <…>
Имплант, получивший название Telepathy, величиной с мелкую монету и вставляется в предварительно просверленное в черепе отверстие, затыкая его. А 64 тоненьких и гибких провода проникают сквозь защитный слой твердой мозговой оболочки в кору головного мозга. Эту операцию проводит специально созданный хирургический робот R1. В результате возникает 1024 канала связи между мозгом и имплантом, который передает данные по беспроводной связи на компьютер. Предполагается, что после непродолжительного обучения пациент учится управлять устройствами, формируя нужные импульсы.
Во время беседы Арбаф сидел в кресле перед ноутбуком и играл в компьютерные шахматы силой мысли. Прежде он не имел возможности контролировать фигуры с такой легкостью, без сложных приспособлений. Невозможность сидеть продолжительное время лишала его удовольствия от игры в «Цивилизацию», а теперь он может играть лежа, много часов подряд, сообщает BI.
Отлично понимаю этого парня. Когда вышла первая Цивилизация, она поразила меня в самое сердце, за те 15 минут, которые мне дали в неё поиграть. Мне она потом аж снилась — также я любил перечитывать статью из игрового журнала, где на нескольких страницах кратко рассказывалось про игру. Позже, когда я впервые добрался до 386 компьютера, неделя или две вылетели из жизни: я играл в Цивилизацию с утра и до ночи, с перерывами только на сон и еду. Я не один такой был: игра тогда захватывала многих.
Позже всё прошло. Безудержная страсть перешла сначала в крепкое увлечение, а потом — в равнодушие. Это приятная особенность компьютерных игр: если у игрока нет серьёзных проблем в реальной жизни, компьютер обычно не представляет для него опасности. Геймер — простите за иностранное слово — может увлечься игрой, но не может утонуть в ней, как тонут в рюмке, в зале игровых автоматов или в сладких пирожных из слоёного теста с вишнёвым вареньем в центре и кокосовой стружкой по краям.
2. Учёные потихоньку решают проблему излечения ВИЧ, вируса иммунодефицита человека (ссылка):
В течение десяти лет исследователи изучали различные подходы к терапии ВИЧ и создали технологию с использованием вирусоподобных частиц, которая оказалась в 100 раз эффективнее других терапевтических кандидатов. Новое лечение способно полностью устранить вирус, включая скрытые резервуары ВИЧ, а также подходит для различных подтипов. <…>
Вирусоподобные частицы представляют собой инактивированные частицы ВИЧ, содержащие полный набор белков патогена. Они способны усиливать иммунный ответ в организме без инфицирования человека подобно классической вакцинации. Частицы вводятся через внутримышечную инъекцию, как и обычная сезонная прививка.
Ученые протестировали новые частицы на образцах крови пациентов с ВИЧ и обнаружили, что они могут специфически воздействовать только на иммунные клетки, содержащие скрытый резервуар ВИЧ, и полностью очищать их от вируса. Токсичности не отмечено. Особенно важно, что сочетание вирусоподобных частиц со стандартной антиретровирусной терапией могло активировать скрытые резервуары ВИЧ даже в хронических случаях. Сдавшие кровь для исследования добровольцы живут с вирусом уже более 13 лет.
Кроме того, лечение было эффективно независимо от подтипа инфекции. То есть, можно говорить о потенциальной универсальности подхода для человека.
В настоящее время ученые продолжают совершенствовать подход в доклинических моделях и надеются на дальнейшее проведение пилотных клинических исследований. В случае успеха появится надежда на полное излечение ВИЧ у миллионов пациентов по всему миру.
Если врачам удастся продвинуться, пожалуй, страны Запада может ожидать очередная волна эпидемии срамного непотребства. Страх заболеть главным неизлечимым заболеванием перестанет сдерживать грешников от ухода в загул. Впрочем, всё это не отменяет моей благодарности врачам: лучше лечить болезни, чем не лечить.
3. Компания NVIDIA, известная прежде всего своими видеокартами, занимается в том числе искусственным медицинским интеллектом. Разработчики утверждают, что медсёстры-роботы будут обходиться в разы дешевле кожаных медсестёр, особенно с учётом общей дороговизны западной медицины (ссылка):
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году прогнозируемая нехватка медицинских работников составит 10 млн человек, в основном в странах с низким и средним уровнем дохода. Однако последствия дефицита уже ощущаются в сельских и отдаленных районах стран с высоким уровнем дохода, таких как США и Австралия. Чтобы решить глобальный кадровый кризис в сфере здравоохранения, NVIDIA объявила о своем партнерстве с Hippocratic AI для разработки генеративных «агентов здравоохранения» на базе ИИ.
Агенты основаны на Polaris — части большой языковой модели (LLM) Hippocratic. Эта первая модель, разработанная для разговоров между пациентом и искусственным интеллектом в режиме реального времени.
Hippocratic уже протестировала Polaris в контексте реальных диалогов, где лицензированные медсестры и врачи выступали в роли пациентов. Компания утверждает, что в сравнении с моделями ChatGPT-4 и LLaMA-2 70B от OpenAI, а также с реальными медсестрами, Polaris показала лучшие результаты с точки зрения безопасности. Например, Polaris немного превзошла медсестер в определении лабораторного референтного диапазона — 96% против 94%. При оценке знаний о влиянии конкретного лекарства на результаты лабораторных исследований Polaris набрала 80%, а медсестры — 63%.
На данном этапе, ИИ-агенты в сфере здравоохранения ограничиваются общением с пациентами по телефону или видео для помощи в таких вопросах, как оценка рисков для здоровья, управление хроническими заболеваниями, предоперационные приемы и осмотры после выписки.
Использования медицинского ИИ-агента обходится намного дешевле, чем работа реальных медсестер. На веб-сайте Hippocratic указана цена менее $9 в час. В то же время, согласно данным Бюро статистики труда США на 2022 год, средняя почасовая ставка дипломированных медсестер составляет $42,80. Однако важно задаться вопросом, что получает пациент за эту гораздо более высокую стоимость.
В статье забыли упомянуть ещё один архиважный фактор. Робот, в отличие от реальной медсестры, может разговаривать с пациентом часами напролёт, терпеливо поддакивая бесконечным рассказам про Алевтину Адольфовну и Моисея Иудовича, с которыми пациент работал в сметном отделе 50 лет назад.
Источник: Место для дискуссий
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