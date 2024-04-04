Мнение: Успех чипизации, полное излечение ВИЧ, ИИ выгоднее медсестёр

1. Все так боялись массового чипирования человечества, но его пока что не провели. При этом единичные реальные случаи чипизации заставляют меня скорее порадоваться за людей, которым вживили чипы в мозг (ссылка):



Биотех-компания Илона Маска представила во время трансляции в сети Х первого пациента, которому вживили в мозг нейрочип. Им оказался 29-летний мужчина, Ноланд Арбаф, парализованный после дорожной аварии. Он заявил, что чип работает не идеально, но уже улучшил его жизнь во многих аспектах. Например, теперь он может часами играть в видеоигры. Расстраивает его только то, что имплант при активном использовании разряжается за 8 часов и затем в играх нужно прерываться на подзарядку. <…>

Имплант, получивший название Telepathy, величиной с мелкую монету и вставляется в предварительно просверленное в черепе отверстие, затыкая его. А 64 тоненьких и гибких провода проникают сквозь защитный слой твердой мозговой оболочки в кору головного мозга. Эту операцию проводит специально созданный хирургический робот R1. В результате возникает 1024 канала связи между мозгом и имплантом, который передает данные по беспроводной связи на компьютер. Предполагается, что после непродолжительного обучения пациент учится управлять устройствами, формируя нужные импульсы.

Во время беседы Арбаф сидел в кресле перед ноутбуком и играл в компьютерные шахматы силой мысли. Прежде он не имел возможности контролировать фигуры с такой легкостью, без сложных приспособлений. Невозможность сидеть продолжительное время лишала его удовольствия от игры в «Цивилизацию», а теперь он может играть лежа, много часов подряд, сообщает BI.

Отлично понимаю этого парня. Когда вышла первая Цивилизация, она поразила меня в самое сердце, за те 15 минут, которые мне дали в неё поиграть. Мне она потом аж снилась — также я любил перечитывать статью из игрового журнала, где на нескольких страницах кратко рассказывалось про игру. Позже, когда я впервые добрался до 386 компьютера, неделя или две вылетели из жизни: я играл в Цивилизацию с утра и до ночи, с перерывами только на сон и еду. Я не один такой был: игра тогда захватывала многих.

Позже всё прошло. Безудержная страсть перешла сначала в крепкое увлечение, а потом — в равнодушие. Это приятная особенность компьютерных игр: если у игрока нет серьёзных проблем в реальной жизни, компьютер обычно не представляет для него опасности. Геймер — простите за иностранное слово — может увлечься игрой, но не может утонуть в ней, как тонут в рюмке, в зале игровых автоматов или в сладких пирожных из слоёного теста с вишнёвым вареньем в центре и кокосовой стружкой по краям.

2. Учёные потихоньку решают проблему излечения ВИЧ, вируса иммунодефицита человека (ссылка):



В течение десяти лет исследователи изучали различные подходы к терапии ВИЧ и создали технологию с использованием вирусоподобных частиц, которая оказалась в 100 раз эффективнее других терапевтических кандидатов. Новое лечение способно полностью устранить вирус, включая скрытые резервуары ВИЧ, а также подходит для различных подтипов. <…>

Вирусоподобные частицы представляют собой инактивированные частицы ВИЧ, содержащие полный набор белков патогена. Они способны усиливать иммунный ответ в организме без инфицирования человека подобно классической вакцинации. Частицы вводятся через внутримышечную инъекцию, как и обычная сезонная прививка.

Ученые протестировали новые частицы на образцах крови пациентов с ВИЧ и обнаружили, что они могут специфически воздействовать только на иммунные клетки, содержащие скрытый резервуар ВИЧ, и полностью очищать их от вируса. Токсичности не отмечено. Особенно важно, что сочетание вирусоподобных частиц со стандартной антиретровирусной терапией могло активировать скрытые резервуары ВИЧ даже в хронических случаях. Сдавшие кровь для исследования добровольцы живут с вирусом уже более 13 лет.

Кроме того, лечение было эффективно независимо от подтипа инфекции. То есть, можно говорить о потенциальной универсальности подхода для человека.

В настоящее время ученые продолжают совершенствовать подход в доклинических моделях и надеются на дальнейшее проведение пилотных клинических исследований. В случае успеха появится надежда на полное излечение ВИЧ у миллионов пациентов по всему миру.

Если врачам удастся продвинуться, пожалуй, страны Запада может ожидать очередная волна эпидемии срамного непотребства. Страх заболеть главным неизлечимым заболеванием перестанет сдерживать грешников от ухода в загул. Впрочем, всё это не отменяет моей благодарности врачам: лучше лечить болезни, чем не лечить.

3. Компания NVIDIA, известная прежде всего своими видеокартами, занимается в том числе искусственным медицинским интеллектом. Разработчики утверждают, что медсёстры-роботы будут обходиться в разы дешевле кожаных медсестёр, особенно с учётом общей дороговизны западной медицины (ссылка):

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году прогнозируемая нехватка медицинских работников составит 10 млн человек, в основном в странах с низким и средним уровнем дохода. Однако последствия дефицита уже ощущаются в сельских и отдаленных районах стран с высоким уровнем дохода, таких как США и Австралия. Чтобы решить глобальный кадровый кризис в сфере здравоохранения, NVIDIA объявила о своем партнерстве с Hippocratic AI для разработки генеративных «агентов здравоохранения» на базе ИИ.

Агенты основаны на Polaris — части большой языковой модели (LLM) Hippocratic. Эта первая модель, разработанная для разговоров между пациентом и искусственным интеллектом в режиме реального времени.

Hippocratic уже протестировала Polaris в контексте реальных диалогов, где лицензированные медсестры и врачи выступали в роли пациентов. Компания утверждает, что в сравнении с моделями ChatGPT-4 и LLaMA-2 70B от OpenAI, а также с реальными медсестрами, Polaris показала лучшие результаты с точки зрения безопасности. Например, Polaris немного превзошла медсестер в определении лабораторного референтного диапазона — 96% против 94%. При оценке знаний о влиянии конкретного лекарства на результаты лабораторных исследований Polaris набрала 80%, а медсестры — 63%.

На данном этапе, ИИ-агенты в сфере здравоохранения ограничиваются общением с пациентами по телефону или видео для помощи в таких вопросах, как оценка рисков для здоровья, управление хроническими заболеваниями, предоперационные приемы и осмотры после выписки.

Использования медицинского ИИ-агента обходится намного дешевле, чем работа реальных медсестер. На веб-сайте Hippocratic указана цена менее $9 в час. В то же время, согласно данным Бюро статистики труда США на 2022 год, средняя почасовая ставка дипломированных медсестер составляет $42,80. Однако важно задаться вопросом, что получает пациент за эту гораздо более высокую стоимость.

В статье забыли упомянуть ещё один архиважный фактор. Робот, в отличие от реальной медсестры, может разговаривать с пациентом часами напролёт, терпеливо поддакивая бесконечным рассказам про Алевтину Адольфовну и Моисея Иудовича, с которыми пациент работал в сметном отделе 50 лет назад.