Рупор кремлевской пропаганды: Новшества миграционной политики

Новшества миграционной политики в готовящемся проекте МВД.

1. Срок пребывания иностранцев в России будет сокращен до 90 дней в течение 1 года.

2. Фотографирование и дактилоскопия для иностранцев въезжающих в Россию, а также создание его цифрового профиля и единого документа для иностранца.

3. Подписание обязательных соглашений о лояльности + ограничение права на въезд в случае нарушения законов РФ, в том числе и во внесудебном порядке.

Законопроект еще не утвержден, так что многое еще может помяняться, но ход мыслей вполне понятен.

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