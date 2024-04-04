Рупор кремлевской пропаганды: Новшества миграционной политики
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Новшества миграционной политики в готовящемся проекте МВД.
1. Срок пребывания иностранцев в России будет сокращен до 90 дней в течение 1 года.
2. Фотографирование и дактилоскопия для иностранцев въезжающих в Россию, а также создание его цифрового профиля и единого документа для иностранца.
3. Подписание обязательных соглашений о лояльности + ограничение права на въезд в случае нарушения законов РФ, в том числе и во внесудебном порядке.
Законопроект еще не утвержден, так что многое еще может помяняться, но ход мыслей вполне понятен.
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Источник: Colonel Cassad
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