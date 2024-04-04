Критик Рудченко назвал Гагарину и Клаву Коку самыми выдающимися вокалистками на сцене

По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, российские певицы Полина Гагарина, Mary Gu, Мари Краймбрери и Клава Кока обладают выдающимися вокальными данными по сравнению с другими артистками. Он также выделил Сергея Лазарева и Николая Баскова среди лучших мужских голосов. По мнению Рудченко, все упомянутые артисты способны выступать вживую без проблем.

Рудченко отметил, что среди артистов, способных исполнить вживую, есть как молодые таланты, так и опытные исполнители. Он также подчеркнул, что большие звезды не участвуют в шоу певца и актера Стаса Ярушина “МузLoft” не из-за страха петь вживую, а из-за того, что проект находится на начальной стадии развития. Рудченко уверен, что как только шоу Ярушина станет популярным, к нему с радостью придут известные артисты.

Музыкальный критик подчеркнул важность взаимовыгодных отношений для всех участников подобных шоу. По его мнению, артисты не будут участвовать в передачах, за которые им не будет предоставлена должная оплата.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина представила публике композицию “Миллион голосов”, с которой ранее блистала на сцене Евровидения в 2015-м году. Артистка выступила на товарищеском матче между национальными футбольными командами России и Парагвая, который прошел 25-го марта 2024 года в Москве на арене “ВТБ”.