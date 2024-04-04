Звезда сериала “Слово пацана” Копейкин рассказал, как ночью обслуживал Бузову

Их первая встреча произошла задолго до того, как имя Копейкина стало широко известно. В ночном клубе, где Слава работал аниматором, он пересекся с Ольгой. Тогда она была поздравлена им в костюме Супермена. Несколько лет спустя, артисты встретились на мероприятии, где Оля назвала его своим крашем.

Однако попытки связаться с Бузовой не увенчались успехом. Слава написал ей сообщение, но она не получила его из-за закрытых сообщений. Ольга узнала об этом от других и репостнула статью, выразив надежду, что он найдет способ связаться с ней.

Сейчас Ольга открыта для новых отношений, несмотря на прошлые разочарования. Она подчеркивает свое желание быть искренне любимой, несмотря на предательства и обман в прошлом.

Ранее Бузова заявляла о том, что у нее есть поклонник, который ухаживает за ней. Она также отметила, что ценит решительность и уверенность в себе у потенциальных партнеров.

Певица готова к семейной жизни и даже придумала имена для будущих детей, но пока ее сигналы не получены Вселенной. При этом знаменитость отметила, что у нее почти нет свободного времени.