Бразильский тренер UFC: Поединок с Конором Макгрегором был бы невероятным

Тренер бойца UFC Чарльза Оливейры, Диего Лима, выразил предпочтение к противостоянию с ирландским бойцом Конором Макгрегором для своего подопечного. Лима считает, что бой с Макгрегором должен состояться после поединка с российским бойцом Арманом Царукяном на UFC 300.

“Было бы здорово сразиться с Макгрегором. С профессиональной точки зрения бой с ним был бы невероятным. Если бы у нас была возможность сразиться с Конором в полусреднем весе после боя с Царукяном, мы бы это сделали. Что насчёт пояса? Мы будем драться за пояс после этого поединка. Надеюсь на это. Если бы у нас действительно была такая возможность, мы бы хотели именно этого боя. Однако сейчас мы сосредоточены исключительно на предстоящем поединке с Арманом”, — приводит слова Лимы MMA Fighting.