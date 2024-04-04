 

Бразильский тренер UFC: Поединок с Конором Макгрегором был бы невероятным

04.04.2024, 20:25, Разное
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Тренер бойца UFC Чарльза Оливейры, Диего Лима, выразил предпочтение к противостоянию с ирландским бойцом Конором Макгрегором для своего подопечного. Лима считает, что бой с Макгрегором должен состояться после поединка с российским бойцом Арманом Царукяном на UFC 300.

“Было бы здорово сразиться с Макгрегором. С профессиональной точки зрения бой с ним был бы невероятным. Если бы у нас была возможность сразиться с Конором в полусреднем весе после боя с Царукяном, мы бы это сделали. Что насчёт пояса? Мы будем драться за пояс после этого поединка. Надеюсь на это. Если бы у нас действительно была такая возможность, мы бы хотели именно этого боя. Однако сейчас мы сосредоточены исключительно на предстоящем поединке с Арманом”, — приводит слова Лимы MMA Fighting.


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