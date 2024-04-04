Возможность создания креативного образа, но сложная техника: что такое скрытое окрашивание волос (как сделать и кому подходит)

Скрытое окрашивание волос стало модным трендом. Его стоит попробовать, если вы хотите примерить новый образ без радикальной смены цвета. В любой момент вы можете прикрыть яркие пряди. Мы расскажем, что такое скрытое окрашивание волос, как сделать его и кому подходит этот вариант.

Скрытое окрашивание: что это такое

При этой технике цветные пряди создаются только в нижней части головы. При этом окрашенный слой полностью перекрывается верхними прядями натурального оттенка.

Яркие пряди в нижней части полностью прикрыты основной массой шевелюры. Их можно увидеть только при определенных видах укладки, например, когда вы собираете волосы в хвост или пучок. В остальных случаях они постоянно скрыты под распущенными прядями.

Кому подходит

Скрытое окрашивание подходит женщинам, которые хотят внести изменения в свой внешний вид, но пока не готовы на кардинальную смену цвета волос. Это хорошая возможность примерить новый образ. Если он вам не понравится, то вы всегда сможете закрыть окрашенные пряди волосами естественного цвета.

Этот вариант также подойдет женщинам, которым необходимо соблюдать строгий дресс-код, и они не могут носить розовые, синие или зеленые пряди. Вы можете легко скрыть свое окрашивание, когда находитесь на работе, а дома подобрать волосы, чтобы открыть яркий цвет.

Если вы хотите сделать скрытое окрашивание, то вам потребуется определенная длина волос. Верхние пряди должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать нижние. Такого эффекта можно достичь на большинстве причесок, за исключением экстремально коротких версий стрижки пикси. Однако чтобы надежно скрыть цветные пряди, лучше отрастить волосы до средней длины.

Достоинства

Главным достоинством скрытого окрашивания является возможность попробовать креативные оттенки, не меняя свой образ радикально. Если вам не подойдет новый цвет, то достаточно просто скрыть его под верхними прядями.

Вам не придется часто посещать салон, чтобы обновлять окрашивание. Отросшие корни будут незаметны.

Также эта техника является наиболее щадящим вариантом окрашивания, так как воздействию красителя подвергается не вся шевелюра, а только нижняя часть прядей.

Недостатки

Для скрытого окрашивания часто используются комбинации ярких и необычных тонов. Это довольно сложная техника, которую следует доверять квалифицированному колористу. Только опытный специалист сможет подобрать наиболее подходящие сочетания цветов.

Если вы хотите использовать яркие и неоновые тона, то понадобится предварительное обесцвечивание волос. Это может повредить пряди.

Окрашивание в яркие тона быстро тускнеет. Но здесь многое зависит от качества красителя и времени его воздействия.

Если у вас редкие волосы, то они вряд ли смогут хорошо замаскировать окрашенные пряди.

Техника выполнения

Как уже упоминалось, скрытое окрашивание отличается сложностью выполнения. В салоне эта процедура занимает от 2,5 до 5 часов. Поэтому вы вряд ли сможете ее качественно выполнить в домашних условиях, не имея навыков парикмахера и колориста.

В начале процедуры мастер делит шевелюру на верхнюю и нижнюю часть. При этом он создает поперечный пробор. Затем на нижний слой наносят краску. Верхнюю часть прядей оставляют естественной или тонируют в желаемый цвет.

Далее мы приведем несколько самых популярных идей скрытого окрашивания.

Радужное

Скрытое радужное окрашивание – самый популярный вариант. Эта идея заключается в том, что нижний ярус волос окрашивается во все цвета радуги. Парикмахер старается использовать как можно больше разнообразных ярких оттенков. Шевелюра на затылке разделяется на тонкие пряди, каждую из которых окрашивают в свой цвет.

Цветной монохром

Эта техника выполняется таким же способом, что и радужное окрашивание. Но она отличается тем, что парикмахер использует один или два тона.

Омбре

При этой технике парикмахер создает градиент между корнями насыщенного цвета и светлыми или яркими кончиками. При этом граница между двумя тонами может быть как четкой, так и расплывчатой.

Уход после процедуры

После скрытого окрашивания очень важно как можно дольше сохранять яркий и сочный оттенок прядей. Избегайте слишком частого мытья волос. Используйте только те шампуни, которые предназначены для окрашенных прядей.

После каждого мытья используйте кондиционер с глубоким увлажнением. Несколько раз в неделю наносите на шевелюру питательные маски и сыворотки.

Старайтесь как можно реже использовать горячие инструменты для сушки и укладки шевелюры. Если вы не можете от них отказаться, то наносите термозащитный спрей. В жаркую погоду защищайте волосы средствами с SPF.