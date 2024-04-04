Мнение: Почему домашние задания следует отменить

В теории всё замечательно. Вот школьник сидит за партой, руки сложены трапецией, внимательные глаза поедают звучную фигуру учителя. Вот, напитавшись мудростью, школьник осторожно идёт домой, стараясь не расплескать по дороге драгоценные искры знаний. Вот школьник, едва помыв руки, садится за письменный стол и приступает к самостоятельной работе, чтобы окончательно закрепить в голове изученный материал.

На практике, однако, домашние задания оборачиваются рядом отвратительных явлений, вред от которых во много раз перекрывает гипотетическую пользу.

1. Сломанный режим

Домашние задания приучают школьников к мысли, что у них нет свободного времени, так как всё их время принадлежит школе, и что даже на улице, даже в кино, даже в выходные или за едой они должны помнить, что в понедельник им надо будет сдавать ненаписанное ещё сочинение по литературе.

С другой стороны, они же приучают школьников и ко второй мысли — что напрягаться «на работе» не нужно, поэтому домашнее задание, которое можно сделать за 30 минут, абсолютно нормально растянуть на всё воскресенье, раз за разом откладывая дело «ещё на 15 минут».

Это нечто противоположное эффективной взрослой работе, когда сотрудник усердно вкалывает 6-8 часов, а потом встаёт из-за компьютера, вешает гаечный ключ на гвоздь, снимает каску и полностью забывает о рабочих делах до следующего утра.

Да, согласен, у начальства и у предпринимателей отделять рабочее время от личного получается далеко не всегда. Однако, во-первых, наши школы в принципе не готовят руководителей, а во-вторых, даже руководителям следует стремиться к здоровому рабочему графику.

2. Имитация полезной деятельности

В Рунете есть знаменитый сайт ГДЗ, который расшифровывается как «готовые домашние задания». Там можно выбрать, например, биологию за 7-й класс, учебник конкретного автора и конкретный заданный параграф. Сайт покажет готовое домашнее задание: останется только переписать в тетрадь, чем отличаются жуки от клопов, и почему необходимо обязательно уничтожать вшей.

Обезвредить подобные сайты вполне возможно, но для этого придётся слегка модернизировать учебный процесс, на что наши ригидные чиновники от образования не готовы. Поэтому школьники успешно осваивают два навыка:

— имитировать полезную деятельность, смиренно занимаясь очевидной ерундой;

— обманывать руководство, подсовывая ему пустышку вместо реальной работы.

3. Воровство времени

Вот есть стандартный школьник: организм слабый, мозг — недоразвит. Если взрослый способен работать 8 часов в день, то безопасная доза занятий для школьника, допустим, 6 часов. Из них выделяем 5 часов на уроки и 1 час на домашние задания.

Работать, кстати, значительно легче, чем учиться: если вы пробовали сподобить своих сотрудников на прохождение каких-нибудь курсов, то вы знаете, что народ отлынивает от любой учёбы, как коты от водных процедур. Слушать лектора, разбирать непонятные темы, осваивать новый материал — мучительно.

И всё же будем жестокими: предположим, будто 6 часов учёбы в день — посильная нагрузка для школьника. Тогда полтора часа на домашние задания должны быть аккуратно распределены: столько-то минут на русский, столько-то на биологию, столько-то на математику и так далее.

В реальности всё иначе. Во-первых, непосредственно внутри школ учатся не по 4,5 часа в день, а значительно больше — ещё и шестидневку делают, как при Сталине. Во-вторых, при выдаче домашних заданий минуты даже не пытаются считать: наваливают задачи на глазок.

При этом в школе обычно находится как минимум один изувер — жертвы называют его термином «сильный учитель» — который вычёрпывает из свободного времени школьников целые часы. Этот мошенник или прямо выдаёт огромные домашние задания, или делает хитрее — придирается на уроках и на контрольных, из-за чего школьники вынуждены тратить несуразно много времени на подготовку.

Потом включается стокгольмский синдром, и выпускники этих негодяев хвалят. «По химии у нас был слабый учитель, химия у меня не очень. А вот по физике был сильный: мы до ночи сидели над домашними заданиями, готовились всю неделю к контрольным, плакали. Зато с физикой в институте всё было хорошо!».

Расшифровка. Учитель химии был порядочным человеком: укладывался в выделенные ему часы, не забирая чужого. Учитель физики был жуликом: отбирал у школьников дополнительные 15 часов в неделю — за счёт математики и за счёт их свободного времени.

Как итог, у самых ответственных школьников отнимают время, которое они могли бы потратить или на отдых, или на физкультуру, или на изучение по-настоящему интересных им вещей. А ведь школьник — это не сегмент мусоропровода в многоэтажке, который любой мусор охотно сожрёт, какой в него ни закинь. Если школьник увлекается биологией, он за час извлечёт из книги по биологии больше, чем из учебника астрономии за 5 часов. И наоборот, если школьнику нравится астрономия, именно освоение астрономии пойдёт у него с особенно хорошей скоростью.

На практике оба школьника — и юный биолог, и юный астроном — сидят, сгорбившись, над «двойным листочком» и давят из себя сочинение про Кабаниху. Потому что в их классе есть «сильный учитель» литературы — столь же властный как и купчиха Кабаниха — который всё свободное время школьников самовольно забрал себе.

4. Привлечение родителей

В России сложилась порочная практика: родители делают домашние задания за детей. Это начинается с детских садов, когда дошкольникам задают «домашние задания» явно не по возрасту, которые страшно оставить несделанными, так как ребёнок может оказаться в группе единственным «неумехой». В школе всё продолжается. Особенно сильно родителей школьников злят всякие «гербарии, рисунки и поделки», на которые уходит много времени и сил.

Серьёзнейших проблем тут две.

Первая проблема — воровство времени. Средняя зарплата в России — 450 рублей в час. Но если учитель скажет «завтра все приносят по 450 рублей», родители школьников громко возмутятся, а если учитель скажет «завтра приносим домик ёжика из грязи и палок», возмущение будет тихим, дальше кухонь не пойдёт. Вообще, заглядывая шире, это одна из главных проблем современной России. Общество слишком спокойно относится к воровству времени в исполнении государства. Сейчас тема поста другая, так что я не буду уходить в сторону — просто отмечу, что терпимость к потерям времени — огромная наша беда.

Вторая проблема — приучение школьников к «дамскому» стилю решения рабочих задач. Этот стиль называют «дамским», так как в офисах подобным обычно промышляют сотрудницы женского пола. Мужчины тоже такие бывают, но статистически реже, извините.

Выглядит это так. Даме надо придумать сложную формулу в таблице, поменять картридж в принтере или найти нужную страницу в огромном справочнике. Дама подходит к податливому сотруднику мужского пола, хлопает глазами, мило улыбается, говорит пару банальных комплиментов. Потом под видом «помощи» просит сделать самую сложную часть работы за неё.

Современные домашние задания диктуют школьникам именно этот рабочий стиль. Подойти к родителям, попросить «помочь», преодолеть их естественное сопротивление, притвориться необучаемым и заставить сделать домашнее задание.

Подобьём промежуточный итог. Домашние задания учат школьников:

— перемешивать рабочее и свободное время;

— работать спустя рукава;

— имитировать полезную деятельность;

— обманывать руководство, не гнушаясь прямым подлогом;

— отказываться от личных увлечений;

— сваливать свою работу на других.

Повторюсь, домашние задания в нынешнем их виде следует отменять, причём немедленно.

Хороший и практичный вариант — просто запретить, и всё. Потому что, как я указал выше, нагрузка на детские и подростковые организмы и так слишком велика, часы надо сокращать.

Другой вариант — выделить время на домашнее задание прямо в школах. Уроки закончились, потом дети идут в класс для домашних заданий, сдают мобильники в специальную штуку с карманами (не знаю, как она называется) и делают под присмотром надзирателя домашнюю работу. Выделенные 45 минут закончились — всё. Учебники в сторону и домой, с полностью свободной от учебных тем головой.

Книги туда же. Хочется, чтобы дети прочли литературный сериал «Война и Мир»? Нет проблем. На литературу за учебный год выделяется, допустим, 30 часов самостоятельной работы. Школьник читает, скажем, 25 страниц в час. За два года как раз «Войну и Мир» в выделенное время прочтёт…

Пожалуй, излишне пояснять, что ничего подобного в Министерстве просвещения делать не будут — это полностью противоречит логике чиновников от образования. По причинам, обозначенным ещё Сирилом Паркинсоном, нагрузка на школьников может со временем только возрастать. Поэтому, если только не случится чуда, всё останется по прежнему: одни будут делать вид, что учат, а другие будут делать вид, что учатся. На очевидные неувязки — «ну вот же, экзамен показал, что вы почти ничему не научили!» — будут со вздохом закатывать глаза.