Рупор кремлевской пропаганды: Работа “Ланцетов”. Март 2024
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Работа "Ланцетов" за март 2024 года.
Официальная подборка от компании ZALA (https://t.me/ZalaAero).
175 успешных попаданий за месяц. Это рекорд с начала применения.
За 1-й квартал 2024 года поражены "Ланцетами":
Танков – 118
ББМ – 135
САУ – 89
Буксируемая артиллерия – 94
РСЗО – 27
Системы ПВО и РЛС – 14
Ультимативная подборка.
Отличные результаты.
На текущий момент "Ланцет" с отрывом лучший барражирующий боеприпас войны.
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Источник: Colonel Cassad
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