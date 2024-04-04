 

Рупор кремлевской пропаганды: Работа “Ланцетов”. Март 2024

04.04.2024, 18:50, Разное
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Работа "Ланцетов" за март 2024 года.

Официальная подборка от компании ZALA (https://t.me/ZalaAero).
175 успешных попаданий за месяц. Это рекорд с начала применения.

За 1-й квартал 2024 года поражены "Ланцетами":

Танков – 118
ББМ – 135
САУ – 89
Буксируемая артиллерия – 94
РСЗО – 27
Системы ПВО и РЛС – 14

Ультимативная подборка.
Отличные результаты.

На текущий момент "Ланцет" с отрывом лучший барражирующий боеприпас войны.

Источник: Colonel Cassad


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