 

Мнение «аналитика»: О формуле «идеальной семьи» по-русски… Восхититься и рыдать?

04.04.2024, 18:30, Разное
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Помните старый советский анекдот-загадку?

Висит на стене завода лозунг «5-4-3-2-1». Что он означает?

Кто сможет ответить, не заглядывая под кат?

Что, сложно? А в Стране Советов это знали даже дети.

Расшифровывался этот поток цифр так:
Пятилетку — в четыре года, в три смены, в две руки, за одну зарплату.

Эта шутка сама собой всплыла в памяти после того, как один видный российский политик озвучил формулу идеальной российской семьи.

Четверо бабушек-дедушек, пенсионеров, трое детей, двое родителей. И, вероятно, все на одной жилплощади.

Рай в шалаше? Ну, практически.

Двое родителей — в идеальном случае две медианные зарплаты. По 52300 рублей на руки до налогов. Или по 45500 руб. после. Четверо пенсионеров = четыре средних пенсии, по 19825 руб. То есть, всего на жизнь — по 18900 руб. на душу семейного населения в месяц. При прожиточном минимуме в 15500 руб. в месяц. Не абсолютная нищета, конечно. Зато вполне пристойная #бедность.

Правда, в Дагестане так многие живут, однако. И это — один из самых бедных российских регионов.

И вот это российские государственные мужи считают идеалом для молодёжи?

И вот так они надеются повысить рождаемость?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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