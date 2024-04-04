 

Sony готовится к выходу PS6

04.04.2024, 18:12, Разное
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Sony уже начала разработку игр для PlayStation 6, планируя выход консоли к 2028 году. Об этом рассказал YouTube-блогер под ником Moore’s Law is Dead в своем последнем подкасте.

В новом эпизоде подкаста разработчик игр из серии The Elder Scrolls поделился информацией о будущем PlayStation. Он утверждает, что Sony выпустит PlayStation 5 Pro до PS6, с улучшенным программным обеспечением, включая поддержку технологии апскейлинга PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), что сделает консоль более привлекательной для разработчиков.

Sony уже начала заказывать игры у внутренних студий для PlayStation 6, понимая, что разработка игр требует времени и ресурсов. Эксперты считают, что такой подход поможет студиям адаптировать свои проекты для будущей консоли, избегая необходимости модернизировать игры, выпущенные для PlayStation 5 Pro.

Ожидается, что PlayStation 5 Pro выйдет в конце 2024 года, а PlayStation 6 – не раньше 2028 года.


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