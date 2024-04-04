Мнение: Расизм во французском футболе, МОК и ВАДА против России

1. Пишут, что вот так сейчас выглядит юниорская сборная Франции по футболу (см. заглавная картинка). Белый француз в нынешнем составе, кажется только один. А вот так, для сравнения, выглядела сборная Франции в 1982 году (ссылка):





Тогда, как видите, наоборот, афрофранцузов было всего 2 человека. Тут, правда, возникает неприятный вопрос. Если в команду принципиально берут почти исключительно негров, значит тренеры — расисты. Если берут честно, не глядя на цвет кожи, то, следовательно, негры лучше играют в футбол. Если так, то получается, что одна раса (чёрная) явно лучше другой (белой). Снова расизм!

2. Русские пранкеры доказали, что Международный олимпийский комитет в лице его главы Томаса Баха не только отрабатывает политический заказ США по недопуску россиян на Олимпиаду, вопреки вековым принципам олимпийского движения, но и ведёт подрывную работу против Всемирных игр дружбы, которые собирается провести России в качестве альтернативы (ссылка):



Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Основной темой разговора стал заговор западных стран в отношении Игр дружбы в России <…> Бах тоже стал уговаривать «африканского политика» помешать африканским странам отправить своих спортсменов на Игры дружбы.

«Мы выступаем категорически против этих игр. И если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны», — заявил чиновник.

В частности, для этого он предложил пранкерам заручиться для срыва Игр дружбы поддержкой Панафриканского парламента.

По словам Баха, в 2023 году в МОК уже «позаботились» о том, чтобы Игры БРИКС в Южной Африке не имели резонанса в мире спорта. Теперь же в случае участия иностранных спортсменов в Играх дружбы те рискуют поставить под вопрос свое выступление на Олимпиаде, считает глава комитета.

Он также указал на то, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ. В том случае, если они показывают поддержку российского правительства, им запрещают принимать участие в Олимпийских играх.

Ранее, 29 марта, глава МОК признал также, что политика оказывает влияние на деятельность организации, поскольку иначе она была бы «больше не актуальна». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бах может убить олимпийское движение, которое сам не создавал.

До этого, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

3. Также российские пранкеры разоблачили главу Всемирного антидопингового агентства (ссылка):

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал о нацеленности не допустить проведения в России Игр дружбы.

Это произошло в ходе разговора пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они говорили с функционером от имени высокопоставленного африканского политика.

«Мы должны остановить это или, по крайней мере, действительно сделать эти Игры крайне незначительными. Если они захотят, они могут организовать свои внутренние чемпионаты только для российских спортсменов, но не в качестве противовеса Олимпийским играм. Они могут делать все, что хотят в России. Но мы должны объединиться как лидеры, спортивные лидеры, политические лидеры. Мы должны помешать им разрушить Олимпийские игры или, по крайней мере, создать раздор и бардак.

Мы прекрасно знаем, что спорт очень силен в России. И я думаю, что именно поэтому они знают, что нужно заниматься продвижением спорта, для них спорт очень важен. Вот почему нужно сделать так, чтобы это событие не оказало никакого влияния на Олимпийские игры. Мы можем говорить от имени ВАДА, что эти соревнования не заслуживают доверия. Вот почему мы призываем страны не участвовать. И выражаясь дипломатически, это не заслуживающая доверия инициатива», – сказал Банька.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.