Малое число выпускаемых «Аурусов» объяснили необходимостью поддержания престижа марки

Объёмы выпуска представительских автомобилей Aurus ограничены исключительно имиджевыми соображениями, заверили в институте НАМИ – нельзя допустить, чтобы на машинах для высшего руководства страны «разъезжал любой таксист».

По словам главного инженера проекта Петра Ермолаева, никто не мешает запускать машины в массовую серию – государственная программа по импортозамещению автокомпонентов дала результаты и оправдала каждый вложенный рубль. Однако целевая аудитория «Аурусов» попросту не поймёт такого подхода.

– Так было в начале производства: хотели продать автомобиль из установочной партии одному арабскому шейху. А он спрашивает: а сколько вы, голубчики, ваших машин планируете выпускать? Сто в год? Тысячу? Отвечаем: даже больше. И шейх тут же нос воротит: э-э, нет, братцы, говорит, вы меня на мякине не проведёте, это тогда никакой не эксклюзив, я лучше пойду себе новенький «Плимут» куплю или «Ролс-Ройс». Ваш «Аурус», говорит, конечно намного лучше по всем параметрам – качеству ЛКП, ремонтопригодности ходовой части, наработке ДВС до отказа, комфорту в салоне, но нам, арабским шейхам, главное, чтобы эксклюзив. И был таков, – вспомнил инженер.

Исходя из вопросов престижа, годовой сборочный план по «Аурусам» планируется дополнительно сократить – эти меры будут действовать до изменения маркетинговой стратегии или ситуации с параллельным импортом.

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