Мошенник, обманувший Apple на полмиллиарда рублей, приговорен к тюремному заключению

Американец Зивэй Аллен Ляо получил более четырех лет тюремного заключения за масштабную мошенническую схему, которая принесла компании Apple убытки свыше $6 млн (около 554 млн рублей). Информация о его приговоре была опубликована на портале iXBT.

Суть схемы заключалась в импорте фальшивых устройств из Китая, которые получали настоящие серийные номера продукции Apple. Поддельные устройства затем возвращались в магазины Apple как неисправные, где их обменивали на оригинальные iPhone и iPad в рамках гарантийного обслуживания. После этого полученные оригинальные устройства продавались в Китае.

Ляо был задержан и приговорен к 51 месяцу заключения. В результате расследования были изъяты его активы, включая недвижимость, деньги и более 200 устройств Apple. Сообщается, что он действовал совместно с несколькими соучастниками, о которых не уточняется.

Этот случай не первый в истории Apple. В 2017 году компания столкнулась с аналогичной ситуацией, когда было обменено более 1,5 тысячи поддельных устройств на оригинальные. Однако об этой схеме стало известно лишь через два года.