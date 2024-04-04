Мнение: Почему РФ не помогла Армении



Пашинян и Путин

Азербайджан потихоньку отжимает у Армении всё новые территории, теперь уже непосредственно на ее границе или даже немного внутри. Всё понятно – азербайджанский Алиев спешит «закрепить успехи», а Пашиняна искренне жаль; он сейчас в полной мере пьет чашу национального унижения за весь свой армянский народ. Как Талейран (в описании Тарле) на Венском конгрессе 1815 года, Пашинян сейчас «оказался в наихудшем положении, в каком только может оказаться дипломат – вынужден вести переговоры, не имея за плечами никакой реальной военной силы».

С одной стороны – Пашинян расхлёбывает последствия основной ошибки его предшественников, стоявших во главе независимой Армении, которые, как теперь понятно, «поставили не на ту лошадь», то есть на РосФедерацию. Оказалось, что ставить на союз с РФ не следовало, поскольку РФ кинет не задумываясь. Но, с другой стороны – а что было Армении делать? Легко сказать «надо было искать кого-то еще» – но кого? Армения географически находится в тупике – за спиной горы и «недружественная» Турция, перед ней – враждебный Азербайджан и чуть сбоку – нейтрально равнодушная Грузия, как бы не понимающая, что ее очередь на отуречивание – следующая.

Пашинян с 2018 года мечется как заяц, пытаясь найти поддержку хоть у кого-то еще – у Франции, у США, у ЕС. Но – выхода к морю у Армении нет, общих границ ни с кем из перечисленных нет. Армянские диаспоры в Европе и США делают что могут, общее отношение к армянам вполне благожелательное, но… неудобно! До Армении не дотянуться, да и Армения сама по себе никакой ценности не представляет – на ее территории ничего нет. Объективно всё понятно: для РИ, а потом и для СССР Грузия и Армения служили своего рода «христианской удавкой» на шее действительно ценного приза – Азербайджана, позволяя контролировать крупные месторождения нефти на Каспии (а они ведь еще в период ВОВ были основным источником топлива для Красной армии в период ВОВ).

И тем не менее – Россия создала ОДКБ, Россия согласилась принять в него Армению. И Россия Армению банально «кинула». Не поддержала с Карабахом, не поддерживает и сейчас, когда воспрянувший Азербайджан начинает помаленьку отгрызать у Армении и ее исконно-посконные куски. И я тут внезапно задался вопросом – а почему, собственно?

Вопрос возник внезапно, поскольку раньше я как бы знал на него ответ. Вслед за российским «общественным мнением» я бездумно полагал, что Россия никак не будет помогать своему «союзнику» Армении в военном отношении… ну просто потому, что РФ не хочет воевать. В голову лезли привычные стоны про «наших мальчиков», которые «не должны погибать в далеких горах», что-то про «печальный опыт Афганистана и Чечни», что «нас не интересуют кавказские разборки», что-то совсем неполиткорректное про «хачей» – в общем, вполне стандартный набор периода 80х-90х. Так и хотелось мысленно прижать руку к сердцу и сказать что-то вроде «Ну вот, видите, братья-армяне, извиняйте, но такое дело: мы вам сочувствуем, но сделать ничего не можем, так как никто у нас не хочет проливать кровь на чужой земле…»

И тут я внезапно говорю себе – стоп! Как это «никто не хочет»?! Да вон же – все хотят! Я б еще про «российский пацифизм» сказал; смешно. Нет ведь никакого пацифизма, за него в РФ уже два года в тюрьму сажают на неиллюзорные сроки. И переживать за каких-то «наших мальчиков» давно уже моветон; «мальчики», во-первых, давно уже никакие не мальчики (поскольку воюют от России нынче не «срочники», а вполне взрослые наемники и зеки «под контрактом»), а во-вторых – они ж это всё по доброй воле, по согласию, можно сказать. И воюют они нынче везде: и на Украине, и в Сирии, и вон даже в Африке. «Дело чести, доблести и геройства». Другими словами – вообще неважно, где именно проливать кровь – такая у нас нынче РФ. Там, где начальство скажет.

Но тогда – ну и? А почему ж Армению-то кинули? Все ж, как-никак, союзнические обязательства, не баран начхал. Сами же на себя их приняли, товарищи-путинцы. И вот так, просто тупо кинуть… Совсем уж ни чести, ни совести.

Впрочем, есть, наверно, и оправдание. Многое в новейшей истории пост-СССР наводит на мысль, что Азербайджан – это какая-то «запретная территория» для России. Ей туда запрещено лезть – достаточно вспомнить, что по поводу «отделения Азербайджана» нет и никогда не было вообще никакого шума. Ноль. Горбачев попытался ввести войска в Баку в 1990, потом поспешно их вывел, и с тех пор – сразу тишина. Как будто было «приказано забыть».

Хотя Азербайджан – одна из всего трех республик б.СССР (без России), реально представлявших какую-то ценность (в долларах). Кроме нефтяного Азербайджана, еще – Казахстан (нефть, уголь) и Туркмения (газ). Всё остальное всегда было лишь балластом.

Нынешняя РФ хоть и корчит из себя берсерка, но очень четко держится в неких рамках. Такой берсерк на шарнирах, радиоуправляемый.