Врач Раджан объяснил, почему полезен замороженный и жареный хлеб

Снижение гликемического индекса белого хлеба с помощью замораживания и поджаривания может улучшить его влияние на уровень сахара в крови, отмечает доктор Каран Раджан из национальной службы здравоохранения Великобритании. Гликемический индекс (ГИ) отражает скорость, с которой углеводы из продуктов повышают уровень сахара в крови. Продукты с низким ГИ медленно высвобождают глюкозу, обеспечивая более длительное чувство сытости.

Эффект замороженного и поджаренного белого хлеба связан с образованием ретроградированного крахмала во время этой обработки. Ретроградированный крахмал, подобно клетчатке, перерабатывается кишечными бактериями, что уменьшает скорость переваривания хлеба и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови.

Однако, врач Ирина Андреева рекомендует не ограничиваться только ГИ при выборе хлеба, а также обращать внимание на его содержание клетчатки. Хлеб с высоким содержанием клетчатки, такой как цельнозерновой, ржаной, с добавлением семян или многозерновой, представляет собой более полезную альтернативу.