В среду носим с кардиганом, а в четверг – с толстовкой и тренчкотом: с чем сочетать широкие джинсы с понедельника по пятницу

Джинсовая мода становится с каждым годом все более разнообразной, и сегодня можно носить джинсы практически любого фасона. Однако среди всех моделей особенно выделяются мешковатые джинсы с широкими штанинами.

С их помощью можно легко создавать наряды в стиле унисекс, а также образы, основанные на контрасте, чтобы уравновесить доминирующий силуэт мешковатых штанов.

Вот несколько идей, как носить и с чем сочетать широкие джинсы в течение всей рабочей недели – с понедельника по пятницу.

Понедельник: с рубашкой и бомбером

В женскую моду все чаще проникают вещи из мужского гардероба. При этом результат совсем не должен напоминать мальчишеский стиль. В наряде, состоящем из мешковатых джинсов, рубашки и бомбера, утонченный цвет брюк индиго выводит это повседневное сочетание на совершенно новый, более элегантный уровень. Аксессуары в этом образе также играют важную роль. Особенно это касается обуви, которая должны безупречно подходить к этому фасону джинсов. Хорошим выбором могут стать балетки.

Вторник: с белой футболкой и кардиганом с V-образным вырезом

Утром в спешке порой не получается придумать что-либо оригинальное. Поэтому стоит взять на вооружение очень простой стилистический прием: надеть классическую белую футболку, а сверху свитер или кардиган в идеале с V-образным вырезом. В итоге получится очень модный наряд в стиле девяностых, который является беспроигрышным и способен выручить в любой ситуации. В 2024 году идеальным выбором будет красный свитер, а из обуви – балетки или лодочки с острыми носами, которые давно не смотрятся странно с мешковатыми штанами.

Среда: с кардиганом в романтическом стиле

Мешковатые штаны с женственным кардиганом – это пример контрастного сочетания. Широкие джинсы кажутся стильными и непринужденными, но добавление более приталенного верха позволит уравновесить образ. В этом случае идеально подойдет кардиган с кружевными мотивами, связанными крючком. Хотя такой кардиган сам по себе смотрится как вещь из бабушкиного сундука, но джинсы оверсайз значительно смягчат это впечатление. Чтобы добавить романтичного настроя, следует использовать такие аксессуары, как соломенная сумочка.

Четверг: с толстовкой и тренчкотом

Если не хочется расставаться с домашним уютом при выходе из дома, стоит закутаться в мягкий капюшон теплой классической толстовки. В сочетании с мешковатыми джинсами этот предмет одежды выглядит довольно скучно, поэтому стоит добавить более элегантный тренчкот и остроконечные туфли. Минималистичная, но очень яркая сумочка также играет важную роль, подчеркивая городской стиль.

Пятница: верх из атласа

На романтическое свидание или неформальный вечер в компании можно надеть широкие джинсы в сочетании с более элегантным топом. Отличным вариантом станет атласный верх с кружевными элементами, которые будут выглядывать из-под праздничного жакета. В этом наряде соединены три разных по стилю предмета, которые в итоге идеально дополняют друг друга. Завершить образ помогут красные акценты – лак для ногтей и обувь.