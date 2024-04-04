Картинки для MidJourney рисовали тысячи индусских художников

Бывший сотрудник OpenAI Пратиш Бхаратисван, попавший под сокращение в начале апреля, рассказал журналистам, как на самом деле устроен сервис по генерации картинок MidJourney.

Из-за дороговизны внедрения технологий на основе нейронных сетей компания давно использует для этого труд порядка 3000 художников из Индии и Пакистана.

Средняя зарплата художника составляет от 800 до 950 долларов, при этом от него требуется уметь рисовать изображения по запросу в том или ином стиле за несколько секунд. OpenAI использует «палочную» систему мотивации сотрудников: за слишком медленное рисование или некачественные картинки к работникам применяют физические насилие или лишают их выходных.

Пратиш Бхаратисван проработал в OpenAI год, рисуя по запросам пользователей, однако был несправедливо обвинён надсмотрщиком в воровстве и уволен. Только это сподвигло его открыть миру страшные факты о мошенничестве OpenAI.

– Там давно нет никакого искусственного интеллекта, только труд индусов, – рассказал Бхаратисван. – Рабочая смена – 14 часов, запросы сыплются непрерывно. Выйти в туалет и тем более пообедать не дают. Последнюю нейросеть в OpenAI отключили ещё в декабре прошлого года из-за огромных счетов за электричество и роста цен на видеокарты. Да и все видели, что рисуют нейросети на самом деле – это шизофренические картинки в цветах радуги. Они просто обманывают вас, убеждая в том, что якобы всё это делает компьютер.

—