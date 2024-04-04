 

Картинки для MidJourney рисовали тысячи индусских художников

04.04.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший сотрудник OpenAI Пратиш Бхаратисван, попавший под сокращение в начале апреля, рассказал журналистам, как на самом деле устроен сервис по генерации картинок MidJourney.

Из-за дороговизны внедрения технологий на основе нейронных сетей компания давно использует для этого труд порядка 3000 художников из Индии и Пакистана.

Средняя зарплата художника составляет от 800 до 950 долларов, при этом от него требуется уметь рисовать изображения по запросу в том или ином стиле за несколько секунд. OpenAI использует «палочную» систему мотивации сотрудников: за слишком медленное рисование или некачественные картинки к работникам применяют физические насилие или лишают их выходных.

Пратиш Бхаратисван проработал в OpenAI год, рисуя по запросам пользователей, однако был несправедливо обвинён надсмотрщиком в воровстве и уволен. Только это сподвигло его открыть миру страшные факты о мошенничестве OpenAI.

– Там давно нет никакого искусственного интеллекта, только труд индусов, – рассказал Бхаратисван. – Рабочая смена – 14 часов, запросы сыплются непрерывно. Выйти в туалет и тем более пообедать не дают. Последнюю нейросеть в OpenAI отключили ещё в декабре прошлого года из-за огромных счетов за электричество и роста цен на видеокарты. Да и все видели, что рисуют нейросети на самом деле – это шизофренические картинки в цветах радуги. Они просто обманывают вас, убеждая в том, что якобы всё это делает компьютер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Мошенник, обманувший Apple на полмиллиарда рублей, приговорен к тюремному заключению

04.04 / Мнение: Почему РФ не помогла Армении

04.04 / Врач Раджан объяснил, почему полезен замороженный и жареный хлеб

04.04 / В среду носим с кардиганом, а в четверг – с толстовкой и тренчкотом: с чем сочетать широкие джинсы с понедельника по пятницу

04.04 / Мнение «аналитика»: О «выносе» украинской энергетики… На что надеется Украина?

04.04 / Новый подход HP к использованию принтеров с приложением HP Smart

04.04 / Сомнолог Черкасова предупредила о вреде витаминов и биодобавок для сна

04.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Магазины без продавцов

04.04 / Россиянам запретили жарить лук

04.04 / Несколько десятков российских коррупционеров сбежали из Карибского централа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика