Вопрос о помощи Киеву приводит к внутреннему расколу среди республиканцев

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Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спарц с начала конфликта на Украине активно выступала за помощь Киеву, пишет The Washington Post. Однако теперь её оппонент из числа республиканцев использует это против неё на внутрипартийных выборах, обвиняя её в том, что она отдаёт предпочтение Украине, а не защите границ США.



AP

После ввода российских войск на Украину в 2022 году конгрессвумен Виктория Спарц стала одним из ведущих голосов Республиканской партии по этому конфликту, пишет The Washington Post. Спарц — первая иммигрантка украинского происхождения в конгрессе США, — активно выступала за предоставление помощи Киеву и вместе с президентом Байденом продвигала эту идею.

Теперь приверженность Спарц своей родине используется против неё хорошо финансируемым соперником на праймериз Республиканской партии. Её оппонент Чак Гудрич разместил на телевидении рекламу, обвиняющую Спарц в том, что для неё «Украина превыше всего» и что она отдаёт приоритет помощи Киеву, а не охране границ США. Сама конгрессвумен категорически отвергает эти заявления.

Эта ситуация, как отмечает издание, подчёркивает внутренний раскол среди республиканцев, из-за которого менее реалистичными выглядят надежды спикера палаты представителей Майка Джонсона вернуться к вопросу о помощи Украине на следующей неделе.