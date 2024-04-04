 

Мнение «аналитика»: О «выносе» украинской энергетики… На что надеется Украина?

04.04.2024, 15:05, Разное
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Украинская компания ДТЭК сообщила о потере 80% генерирующих мощностей после российских ударов. Для понимания, это крупнейший частный энергооператор Украины, владелец более половины ТЭС и ТЭЦ страны. За первые два месяца 2024 года теплоэлектростанции компании ДТЭК Энерго сгенерировали 2,6 млрд кВтч электроэнергии. А теперь эти мощности потеряны и даже при наличии необходимых поставок на устранение повреждений может уйти много месяцев, если не больше. То есть, Украина осталась надолго без значительной части тепловой генерации.

Вроде бы 1-1,5 млрд кВтч электроэнергии — не очень много в общем энергобалансе страны. Но у ТЭС и ТЭЦ важная роль в энергосистеме. Это пиковые мощности, призванные сглаживать суточные и сезонные пики потребления электричества. Их выход из строя резко разбалансирует энергосистему, повышая нагрузки на распределительные сети и увеличивая их риски выхода из строя. То есть реальный отрицательный эффект больше номинального, показываемого в цифрах выработки.

ДТЭК уже использовал почти всё своё резервное оборудование для устранения повреждений после других российских ударов, что делает текущие ремонтные работы еще более сложными. Европа тут не помощник: большинство номенклатуры такого оборудования производит #Россия. И теперь западные эксперты рекомендуют украинским энергетикам… искать инвестиции для проектов в области зелёной энергетики, в том числе ветряных электростанций. Считается, что их России будет сложнее повредить из-за разбросанности инфраструктуры. Такие объекты также сложнее атаковать, чем старые электростанции, которые были спроектированы в советское время.

То есть, вся надежда Украины — на миллионы ветряков, которых у неё пока ещё нет?

Или это просто разводка со стороны западных партнёров, чтобы побольше продать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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